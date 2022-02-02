كيف سيتأثر المغرب إذا دقت طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا ؟

هبة بريس _ الرباط

تعتبر اوكرانيا وروسيا مزودان رئيسيان للقمح الى دول افريقية والأسيوية، ويتبين أن دولا عربية عديدة، قد تتأثر في حال اندلعت حرب

و يطرح متابعون قضية نقص الغذاء في الشرق الأوسط، ولا سيما التزود بالقمح، حيث تعد أوكرانيا أكبر الموردين للدول العربية من القمح على وجه التحديد.

وتمثل صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن، وفقًا للمزود الأميركي للبيانات “أس أند بي”.

وتعد مصر والمغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستهلك للقمح الأوكراني، بينما تبقى الجزائر أكبر مستور للقمح الروسي.

وبلغت صادرات القمح الأوكراني منذ بداية العام التسويقي 2021-2022 (يوليو-يونيو) حتى 24 يناير، 16.6 مليون طن، بزيادة من 12.9 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكثفت كل من مصر وتونس، والمغرب مشترياتها من القمح الأوكراني السنة الماضية، وأصبحت من أكبر المستهلكين له عبر العالم، وفق موقع أوكراني يعنى بإحصاءات الصادرات من الحبوب والقمح.

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