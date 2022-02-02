بداية كارثية لحافلات فوغال بالقنيطرة

هبة بريس _ القنيطرة

بداية كارثية لشركة حافلات فوغال بالقنيطرة ؛ .. هذه العبارة وردت في معظم صفحات الفايسبوك لنشطاء التواصل الاجتماعي بالقنيطرة؛ ومع هذه البداية المتعثرة والفاشلة بدأت تتضح بوضوح كواليس وطبخات رئيس المجلس الحضري السابق للقنيطرة عزيز الرباح الذي يوجه له العديد من الملاحظين ونشطاء التواصل الاجتماعي أصابع الاتهام بالمسؤولية عما يحصل لهذا ألمرفق بمدينة القنيطرة.

الحقيقة الآن أصبحت بادية للقاصي و الداني بعد أن انقشعت غيومها وطار ضبابها وأصبحت ساطعة للعيان بعد أن تفاجأ القنيطريون بحلول شركة الى مدينتهم لا تملك لا خبرة ولا تجربة ولا إمكانات تمكنها من تدبير قطاع حساس بمدينة من حجم القنيطرة.

وهذا الوضع الكارثي تجسده أصوات الشجب و الاستنكار والتذمر من سوء الخدمات التي تقدمها فوغال منذ الشهر الأول من اشتغالها ؛ إذ أن نشطاء الفضاء الازرق بالقنيطرة من عمال ومستخدمين وطلبة وجميع أصناف المرتفقين ؛يعبرون عن سخطهم وغضبهم من الخدمات الضعيفة جدا ؛ والجميع يشكو من نقص عدد الحافلات والانتظارية القاتلة بالمحطات علاوة على بعد المسافة بين المحطات مما يساهم في تاجيج سخط سكان عاصمة الغرب.

وصلة بهذا الموضوع ؛؛استطلعت الجريدة أراء مجموعة من الناس حول خدمات الوافد الجديد؛ إذ أن كل هذه الآراء تجمع على أن سكان القنيطرة تعرضوا الى خديعة كبرى ؛ فالمواطن الذي يريد استعمال الحافلة في تنقله ؛؛عليه أن يكون مستعدا لانتظار الحافلة بالمحطة ساعات من الوقت؛ وربما قد تأتي أو قد لا تاتي؛ واذا أتت ؛ قد تتوقف وقد لا تتوقف.

ومن باب التذكير والاستعلام ؛ لمن لا يذكر ولا يعلم أن شركة فوغال ليست لها اي تجربة في تدبير قطاع النقل الحضري بالمدن الكبرى من حجم حاضرة القنيطرة ؛ وتفتقد الى الخبرة والتجربة ولا تتوفر على الموارد الكافية لتأمين نقل ساكنة القنيطرة .

ذات الشركة تعاني من صعوبات جمة بمدينة تازة حيث اسطولها لا يتجاوز 25 حافلة بهذه المدينة من أصل 40 حافلة التي تشكل الأسطول التعاقدي للشركة ؛ إذ أنها لم تتمكن من إدخال 15 حافلة للوفاء بالتزامها؛ وهذا يعني انها لا تحترم تعهداتها التعاقدية مع سكان مدينة تازة.؛ علاوة على فضيحة طردها من مدينة بركان خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تدني خدماتها و فشلها في توفير أدنى معايير الجودة.

أما على مستوى مدينة القنيطرة؛ فإذا عدنا بعجلة الزمن الى الوراء ؛ وتحديدا الى عهد الشركة السابقة؛ كان الاسطول يتجاوز 160حافلة والخطوط كانت تناهز 30 خطا ؛ فيما اسطول شركة فوغال الحالية لا يتجاوز 138 حافلة معظمها من الحجم الصغير مع العلم أن برنامج الاستثمار لشركة فوغال تم تمويل نصفه من طرف وزارة الداخلية الشيء الذي مكن من إدخال الحافلات الجديدة التي تجوب شوارع القنيطرة حاليا.

إذ أن هذه الشركة الوافدة لم تتمكن من توفير التمويلات اللازمة لتغطية الجزء المتعلق بها من برنامج الاستثمار ؛ حيث الحافلات الجديدة مركونة بمصنع الصخيرات في انتظار أداء فواتيرها . وهذا يعكس بشكل منطقي أن موارد الشركة ضعيفة وقدرتها على التمويل محدودة جدا حيث فشلت حتى في اقناع الأبناك في وقت سابق باقراضها الأموال الضرورية لتمويل برنامجها لضعف ضماناتها .

وهذه الوضعية الكارثية للشركة يتجرع آلامها ومرارتها القنيطريون ؛ حيث يزداد السخط والغضب في أوساط المرتفقين وما ينتج عنه من ضغط نفسي وعصبي جراء خدمات متدنية منذ اليوم الأول الذي كان من المفروض فيه ان تنطلق الخدمات بجودة عالية على الرغم من التقليص الكبير لعدد الخطوط بالشبكة .

المصادر كشفت أن الرئيس المدير العام لشركة فوغال صرح بوجود 107 حافلة ؛ فيما الملاحظين والمستطلع آرائهم قالوا أن عددها لا يتجاوز 70 حافلة ؛ وهو العدد الذي تم تداوله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

السؤال اللغز الذي سيظل مفتوحا ومحيرا في نفس الوقت هو كيف سمح الرئيس الاسبق للمجلس البلدي للقنيطرة ان يسلم مرفق النقل الحضري بمدينة كبيرة من حجم مدينة القنيطرة لشركة فاقدة للخبرة والتجربة لم يسبق لها تسيير أسطول يزيد عن 25 حافلة بتازة و8 حافلات بكرسيف ، وهذا ما زاد من حدة الغموض الذي أثار أكثر من علامة استفهام حول مسار الصفقة من بدايتها إلى غاية اليوم الأول لشروع فوغال في العمل ؛ وهذه الاستفهامات التي تحوم حول الصفقة ؛ جعلت المئات من الأصوات تطالب بفتح تحقيق قضائي نزيه حول خبايا هذه الصفقة ..

والسؤال الذي يظل مطروحا بحدة ، هو كيف تم اختيار شركة بهذا الضعف من جميع النواحي المادية والبشرية للاستثمار في مرفق بهذا الحجم بصفقة مباشرة دون الرجوع إلى مسطرة طلب العروض لتبقى علامات الاستفهام بشأن شفافية الصفقة في انتظار الجواب

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