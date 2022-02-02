بعد 10 سنوات.. السعودية تفرج عن داوود المرهون

2022-02-02 / 6:44 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفرجت السلطات السعودية، الأربعاء، عن شاب شيعي كانت خفّضت حكما بالإعدام صدر بحقه، بعد نحو عشر سنوات أمضاها في السجن لاتهامه بالمشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة “الربيع العربي”، على ما ذكرت منظمات حقوقية.

وأوقف داوود المرهون، في عام 2012، حين كان في السابعة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية، ذات الغالبية الشيعية إبان تظاهرات ما يسمى بـ “الربيع العربي”.

وقالت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، ومقرها في لندن، عبر تويتر، الأربعاء: “أُفرج عن داوود المرهون بعد انتهاء عقوبته”، وذلك بعد أن اعتُقل في عام 2012 وهو قاصر بسبب مشاركته في احتجاجات”.

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