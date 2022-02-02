سانشيز من دبي: المغرب شريك استراتيجي لإسبانيا

هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في خطابه له ان “المغرب شريك استراتيجي هام لإسبانيا”، واصفا العلاقات الثنائية ب “إيجابية جدا”.

حديث سانشيز عن العلاقات المغربية الإسبانية جاء ، خلال زيارته إلى الرواق الإسباني في “معرض دبي 2020″ بمناسبة اليوم الإسباني، ”

وأشار سانشيز قائلا ” لطالما اعتبرنا المغرب شريكا استراتيجيا لإسبانيا قي العديد من المجالات، كالهجرة والاقتصاد والأمن” وأردف في هذا السياق “إننا نتطلع إلى تقوية التعاون الثنائي”، ثم أشار إلى أن إسبانيا بدورها حليف مهم للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي.

واعتبرت الصحافة الإسبانية هذا التصريح من بيدرو سانشيز، بمثابة “إشارة” ديبلوماسية جديدة من إسبانيا لصالح المغرب من أجل تحسين العلاقات الثنائية

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