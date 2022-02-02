باب برد : محاولات لاتقاذطفل سقط ببئر والكاميرات تؤكد انه حي يرزق
هبة بريس – شفشاون
يسارع رجال الوقاية المدنية وبعض عناصر السلطة المحلية، بجماعة قروية تسمى تامروت إقليم شفشاون، الزمن لإنقاذ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، سقط يوم أمس حوالي الساعة الثانية بعد الزوال، ببئر ضيق العرض .
وحسب المعلومات الأولية التي استقتها “هبة بريس” من عين المكان، فإن عناصر الوقاية المدنية تأكدت عبر كاميرات تم إنزالها للبئر الذي يبلغ عمقه حوالي ثلاثون متراً، أن الطفل لا زال على قيد الحياة.
هذا وتم الاستعانة ببعض الوسائل لإنقاذ الطفل واستخراجه بعد مرور أزيد من 24 ساعة على سقوطه داخل البئر، حيث لاتزال عملية الإنقاذ جارية لحدود الساعة.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0
2
تعليق واحد
نرفع القبعة عالية و نحيي كل من ساهم من قريب او من بعيد لإنقاذ الطفل وهذا امر محمود وجدير بالاشادة والتقدير والاعجاب لمنقدي هذا الطفل ونقدر المجهودات التي بدلوها لإنقاذ هذا الطفل فتحية كبيرة لهم.
ولكننا يجب استخلاص النتائج والعبر من هذه الحادثة هو ان السلطات في جميع ربوع الوطن يجب الحسم وجعل قانون الوقاية يكون صارما لتفادي الوقوع في الحفر والابار وغيرها .وان يتحمل كل من تسبب في هذه الحفر والابار وغيرها دون غطاءها غطاء محكما العواقب والعقوبات القانونية في هذه الحوادث .لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي والكوارث التي يتسبب فيها البشر.