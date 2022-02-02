الرئيس الأمريكي جو بايدن

البنتاغون يعلن ارسال قوات اضافية الى اروبا الشرقية

2022-02-02 / 6:24 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان مقتضب على تويتر اليوم: “ستنقل الولايات المتحدة قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا”

وأضاف: “أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: هذه ليست تحركات دائمة”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

2022-02-02 / 8:33 مساءً

بعد 10 سنوات.. السعودية تفرج عن داوود المرهون

2022-02-02 / 6:44 مساءً
Photo of فاجعة.. وفاة 12 مهاجرا تجمداً بعدما جردتهم اليونان من ملابسهم وأعادتهم إلى تركيا

فاجعة.. وفاة 12 مهاجرا تجمداً بعدما جردتهم اليونان من…

2022-02-02 / 4:29 مساءً
Photo of بدءا من اليوم.. فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

بدءا من اليوم.. فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

2022-02-02 / 2:06 مساءً
Photo of “الصحة العالمية”: اكتشاف متحورة فرعية من “أوميكرون” في 57 دولة

“الصحة العالمية”: اكتشاف متحورة فرعية من “أوميكرون” في 57…

2022-02-02 / 9:54 صباحًا
Photo of رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة

رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة

2022-02-02 / 9:19 صباحًا
Photo of فرنسا.. نقل تلاميذ مدرسة دينية يهودية متشددة بعد تعرضهم لانتهاكات مروعة

فرنسا.. نقل تلاميذ مدرسة دينية يهودية متشددة بعد تعرضهم…

2022-02-02 / 8:55 صباحًا
Photo of الشرطة الإسرائيلية تعثر على أدلة حول استخدام ضباطها برامج “بيغاسوس”

الشرطة الإسرائيلية تعثر على أدلة حول استخدام ضباطها برامج…

2022-02-02 / 8:00 صباحًا
Photo of الاتحاد الإفريقي يتابع ب”قلق بالغ” المحاولة الانقلابية بغينيا بيساو

الاتحاد الإفريقي يتابع ب”قلق بالغ” المحاولة الانقلابية بغينيا بيساو

2022-02-01 / 10:14 مساءً
Photo of الصحة العالمية: طفرة “أوميكرون المستتر” ليست أشد فتكا من “أوميكرون”

الصحة العالمية: طفرة “أوميكرون المستتر” ليست أشد فتكا من…

2022-02-01 / 9:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق