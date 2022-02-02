البنتاغون يعلن ارسال قوات اضافية الى اروبا الشرقية

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، رسميا عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا الشرقية، وسط توترات مع روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان مقتضب على تويتر اليوم: “ستنقل الولايات المتحدة قريباً قوات إضافية إلى رومانيا وبولندا وألمانيا”

وأضاف: “أريد أن أكون واضحا جدا بشأن هذا الأمر: هذه ليست تحركات دائمة”، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

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