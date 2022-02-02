تقرير: تسجيل انخفاض في أسعار الفواكه واللحوم والسمك بالبيضاء

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، بمدينة الدار البيضاء ، سجل خلال شهر دجنبر 2021، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة ، بالمقارنة مع الشهر السابق (نونبر 2021).

وأوضحت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2021، أن هذا الانخفاض يعزى إلى ” انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة ، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,04 في المائة “.

وأضافت المذكرة أن انخفاض أثمان المواد الغذائية ما بين شهري نونبر ودجنبر 2021، ناتج عن انخفاض أثمان “الفواكه”بنسبة 8,5 في المائة، و”اللحوم” ب2,3 في المائة، و”السمك ، وفواكه البحر” ب6,8 في المائة .

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى الوطني، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة، خلال شهر دجنبر 2021 مقارنة مع الشهر الذي سبقه .

كما سجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2021 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها ، ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بمدينة الدار البيضاء، و1,4 في المائة، على المستوى الوطني

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0