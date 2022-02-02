الصورة تعبيرية

تقرير: تسجيل انخفاض في أسعار الفواكه واللحوم والسمك بالبيضاء

2022-02-02 / 5:29 مساءً
0
هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ، بمدينة الدار البيضاء ، سجل خلال شهر دجنبر 2021، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة ، بالمقارنة مع الشهر السابق (نونبر 2021).

وأوضحت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2021، أن هذا الانخفاض يعزى إلى ” انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,2 في المائة ، وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,04 في المائة “.

وأضافت المذكرة أن انخفاض أثمان المواد الغذائية ما بين شهري نونبر ودجنبر 2021، ناتج عن انخفاض أثمان “الفواكه”بنسبة 8,5 في المائة، و”اللحوم” ب2,3 في المائة، و”السمك ، وفواكه البحر” ب6,8 في المائة .

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على المستوى الوطني، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة، خلال شهر دجنبر 2021 مقارنة مع الشهر الذي سبقه .

كما سجل متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2021 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها ، ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة بمدينة الدار البيضاء، و1,4 في المائة، على المستوى الوطني

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإنتاج الوطني من العسل يبلغ 7500 طن سنة 2021

الإنتاج الوطني من العسل يبلغ 7500 طن سنة 2021

2022-02-02 / 10:20 صباحًا
Photo of باحث : على المغرب اغتنام الفرص التي تتيحها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

باحث : على المغرب اغتنام الفرص التي تتيحها الشراكة…

2022-02-01 / 11:02 مساءً
Photo of بعد فتح الحدود..وزارة السياحة أعدت برنامجا يرتكز على ” الشراكات “

بعد فتح الحدود..وزارة السياحة أعدت برنامجا يرتكز على ”…

2022-02-01 / 8:27 مساءً
Photo of مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 93 مليار درهم سنة 2021

مكتب الصرف: تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 93 مليار درهم…

2022-02-01 / 8:03 مساءً
Photo of الطاقة في مقدمة الواردات والسيارات في الصادرات.. العجز التجاري يرتفع إلى 25%

الطاقة في مقدمة الواردات والسيارات في الصادرات.. العجز التجاري…

2022-02-01 / 12:17 مساءً
Photo of تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش إلى 2023

تأجيل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش…

2022-01-31 / 11:30 مساءً
Photo of خبير اقتصادي : قرار فتح المجال الجوي المغربي جاء متأخرا

خبير اقتصادي : قرار فتح المجال الجوي المغربي جاء…

2022-01-31 / 10:34 مساءً
Photo of بلغ 610 ملايين أورو.. نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب يحقق “مستوى تاريخيا”

بلغ 610 ملايين أورو.. نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب…

2022-01-31 / 5:41 مساءً
Photo of بالأرقام.. تراجع أسعار قطاع صناعة الملابس والتعدين بالمغرب

بالأرقام.. تراجع أسعار قطاع صناعة الملابس والتعدين بالمغرب

2022-01-31 / 11:11 صباحًا
Photo of وكالات السياحة و تأجير السيارات يتأهبان لاستئناف النشاط بعد التوقف الاضطراري

وكالات السياحة و تأجير السيارات يتأهبان لاستئناف النشاط بعد…

2022-01-31 / 10:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق