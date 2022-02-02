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سانشيز: مدريد تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الثنائي مع المغرب

2022-02-02 / 5:19 مساءً
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هبة بريس

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بدبي، إن بلاده تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الثنائي مع المملكة المغربية.

وأضاف سانشيز الذي يقوم بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تصريح لقناة (سكاي نيوز- عربية) أن إسبانيا حليف مهم للمغرب، لا سيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ووصف العلاقات الاسبانية المغربية بانها “إيجابية”.

وكانت الحكومة الإسبانية، قد أبرزت مؤخرا ،أهمية العلاقات القائمة مع المغرب، مؤكدة أن المملكة تعد “بلدا إستراتيجيا” بالنسبة لإسبانيا.

يذكر أن رئيس الحكومة الاسبانية يوجد في زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة ، التقى خلالها بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الاماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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