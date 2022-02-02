أسعار المحروقات ترتفع و الغازوال يقترب من 11 درهم للتر الواحد
استفاق مستعملو السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية صبيحة اليوم على وقع زيادة في أسعار بيع المحروقات بمختلف محطات الوقود المنتشرة بتراب المملكة.
و ارتفع سعر بيع الغازوال للعموم بشكل غير مسبوق ليقترب من إحدى عشر درهما للتر الواحد، فيما ارتفع بدوره سعر البنزين ليقارب الثلاثة عشر درهما للتر الواحد مع اختلاف طفيف من محطة بيع لأخرى.
و عزا مهنيون هذا الارتفاع في سعر بيع الغازوال و البنزين بمحطات الوقود للارتفاع العالمي لأسعار المحروقات خاصة في ظل التقلبات الدولية للسوق و المخاوف بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل الصراع الروسي الأوكراني.
هذا و شهدت أسعار بيع المحروقات منذ تحرير القطاع في عهد حكومة بنكيران تضاربا في مستويات البيع و التي انخفضت بشكل كبير خلال فترة الجائحة بعدما قاربت السبعة دراهم، قبل أن ترتفع تدريجيا لتصل مستويات قياسية و غير مسبوقة في سعر البيع منذ تحرير أسعار المحروقات.
11 تعليقات
السلام عليكم
بنكيران هو السبب رفع الدعم عن المحروقات وحرر السوق ولم يقم بتسقيف الأسعار ترك المواطن البسيط عرضة للذئاب المحروقات تفترسه كيف ماتشاء . عليه من الله مايستحق .
يمكن القول ان قطاع المحروقات من بين أكثر القطاعات الاكثر فسادا في المغرب فالكل يعاني من كثرة الزيادات وارتفاعها مما يؤثر بشكل سلبي على مردودية الاقتصاد.
الجميع مستاء من الحكومة الجديدة فمنذ تنصيبها والاسعار في ارتفاع والمواطن يعاني ومختنق من كثرة الزيادات من بينها اسعار المحروقات التي اكثر رواجا في الاقتصاد المغربي.
في ظل الركود الاقتصادي العالمي وفي ظل الجائحة فان اسعار المغرب تعرف ارتفاعا صاروخيا والذي اثر على الاقتصاد بشكل سلبي مما أدى إلى عجز عدد كبير من المقاولات على الاقلاع
يجب على الدولة بتقنين قانون ينظم تسقيف وتحديد اسعار المحروقات في المغرب والحد من الفوضى الذي يتخبط فيها القطاع .
يجب التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة في المغرب والتي تعتبر من اقتصاد الريع وضخ أموال من جيوب المغاربة بدون سند شرعي.
الزيادة كانت في عهد بنكيران الذي فتح المجال للوبيات الفساد في المغرب والذي كان السبب في عدد من الزيادات مما أدى ضرب جيوب المواطن الفقير وتشريد عدد من الأسر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
منذ تنصيب الحكومة الجديدة ونحن نعيش الزيادات الكبرى في المحروقات والمواد الأساسية والنقل وزادت المصاريف مما أثر ذالك على المجتمع الله اهدي ما خلقتلاء
منذ تنصيب الحكومة الجديدة ونحن نعيش كثرة الزيادات الصاروخية منها المحروقات والمواد الأساسية والنقل مما أثر على عدد كبير من الأسر الله اهدي ما خلق
كثرة الزيادات في المحروقات راه أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين إلى فقدان فرص الشغل وانعدامها راه تمحا المواطن
نريد التغيير الشعب عانى ما فيه الكفاية كفانا من النهب فالمواطن لم تعد له القدرة حتى على توفير لقمة عيش كريمة . حسبي الله ونعم الوكيل