بعد أزيد من 20 ساعة.. الاستعانة بجرافة والاوكسجين لانقاذ طفل سقط في بئر ضيق ضواحي شفشاون

هبة بريس - مكتب طنجة

لازالت ساكنة جماعة تمروت ضواحي شفشاون تحبس انفاسها ترقبا لما ستسفر عنه جهود عناصر الانقاذ والسلطات لانقاذ طفل يبلغ من العمر 5 سنوات سقط في بئر يتجاوز عمقه 60 مترا بدوار اغران.

وبحسب مصادر الموقع من عين المكان ، فان الطفل لازال على قيد الحياة بعد مرور حوالي 20 ساعة منذ سقوطه في البئر ، الا ان ضيق البئر صعب مأمورية رجال الانقاذ في الوصول الى الطفل بالرغم من تطوع احد ساكنة الدوار المذكور لنحافة جسده أملا في الوصول الى الطفل .

ولجأت السلطات الى الاستعانة باحدى الجرافات في محاولة لحفر نفس العمق بغية الوصول الى الطفل الذي ظهر من خلال مقطع فيديو وثقه هاتف انزلته السلطات الى قاع الئر حيث يتواجد، (ظهر) منهكا ليتم تزويده بالاوكسجين في محاولة لابقائه على قيد الحياة .

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