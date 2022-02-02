في الصورة : خالد ايت الطالب

سطات.. غياب طب التخدير والولادة يهدد حياة النساء الحوامل وأجنتهن

2022-02-02 / 3:59 مساءً
1
محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، عن حالة من الاحتقان والارتباك والفوضى تسود بقسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بسطات اليوم الأربعاء، بسبب غياب أطباء التخدير ، مما يربك العمليات الجراحية القيصرية ويضع حياة النساء الحوامل ومواليدهن على شفا الموت المجاني.

وأضافت ذات المصادر، أن الغيابات المتكررة لبعض الأطر الطبية من توليد وتخدير بين الفينة والأخرى لأسباب لايعلمها إلا هو، جعل من قسم الولادة قبلة للاحتجاج من قبل أقارب النساء الحوامل وأزواجهن، الذين باتوا يتخوفون على حياتهن وصغارهن الذين لم يروا النور بعد، مما يتطلب تدخلا عاجلا من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيقاف هذا الخطر المتربص بحياة الأم والطفل.

الارتباك الحاصل بسبب الغيابات المتكررة هاته، ساهم في ارتفاع منسوب حالات الولادة القيصرية للنساء الحوامل اللواتي سبق وأن أُشعرن بموعد مخاضهن، إلا أنهن وجدن أنفسهن مهددات بالموت في أي لحظة، بسبب توقف العمليات القيصرية بسبب غياب طب التخدير والولادة أحيانا.

فإلى متى ستستمر معاناة الأمهات الحوامل مع هكذا مشاكل تدبيرية وسوء توزيع للموارد البشرية؟ وهل المندوبية الاقليمية للصحة بسطات على علم بما يقع؟ وما دور إدارة المستشفى في معالجة المشاكل التي باتت مطروحة على طاولتها دون ان تتم معالجتها؟ وإلى متى ستتدخل الوزارة الوصية على القطاع لتعيين مدير رسمي برؤية واضحة ومشروع طبي متكامل يعيد لهذا المرفق بريقه وحيويته ويحفظ كرامة العاملين به ومرضاه.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية ضد كورونا

أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية…

2022-02-02 / 8:47 مساءً
Photo of إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

2022-02-02 / 8:14 مساءً

بداية كارثية لحافلات فوغال بالقنيطرة

2022-02-02 / 6:50 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب .. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب .. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة…

2022-02-02 / 5:44 مساءً
Photo of أسعار المحروقات ترتفع و الغازوال يقترب من 11 درهم للتر الواحد

أسعار المحروقات ترتفع و الغازوال يقترب من 11 درهم…

2022-02-02 / 5:06 مساءً
Photo of بعد أزيد من 20 ساعة.. الاستعانة بجرافة والاوكسجين لانقاذ طفل سقط في بئر ضيق ضواحي شفشاون

بعد أزيد من 20 ساعة.. الاستعانة بجرافة والاوكسجين لانقاذ…

2022-02-02 / 4:53 مساءً
Photo of تسجيل 3051 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 3051 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-02 / 4:47 مساءً
Photo of كانت في طريقها لإسبانيا.. حجز 516 كلغ من مخدر الشيرا بميناء طنجة

كانت في طريقها لإسبانيا.. حجز 516 كلغ من مخدر…

2022-02-02 / 4:16 مساءً
Photo of تزامنا مع محاكمته.. الشرطة القضائية تستدعي المحامي زيان في قضية جديدة

تزامنا مع محاكمته.. الشرطة القضائية تستدعي المحامي زيان في…

2022-02-02 / 4:03 مساءً
Photo of وزارة الصحة تعفي عددا من مسؤوليها بجهة الدار البيضاء سطات

وزارة الصحة تعفي عددا من مسؤوليها بجهة الدار البيضاء…

2022-02-02 / 3:20 مساءً

تعليق واحد

  1. هذا وقد خرجت السلطات اليوم في شوارع مدينة سطات تحث المواطنين على ضرورة أخذ اللقاح خوف على صحتهم ..ما اروعها من تناقضات اللقاح ضروري وطب النساء والتوليد لا داعي له …فهم تسطى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق