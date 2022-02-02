في الصورة خالد آيت الطالب

وزارة الصحة تعفي عددا من مسؤوليها بجهة الدار البيضاء سطات

2022-02-02 / 3:20 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن وزارة الصحة قررت إعفاء و عزل عدد من المسؤولين الإقليميين بالقطاع الصحي بسبب اختلالات مهنية و تقارير سوداء صدرت في حقهم.

و في هذا الصدد، أقدمت وزارة الصحة على عزل المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة بإقليم مديونة التابعة لجهة الدار البيضاء سطات و ذلك بعد تراكم مجموعة من التقارير ورطت المعنية بالأمر في اختلالات مهنية.

بدوره، تعرض مدير المستشفى الإقليمي بمديونة للعزل حيث توصل بالقرار عشية أمس، خاصة أن المدير كان محط شكايات عدة من طرف المواطنين و كذا بعض الطواقم الطبية التي لم ترقها طريقة تدبيره للمرافق الصحية التي كان يشرف عليها.

هذا و كانت عملية التلقيح النقطة التي أفاضت الكأس بالمديرية الإقليمية بمديونة حيث أشارت تقارير عدة لفشل المقاربة التي تم نهجها بالإقليم لتدبير حملة التلقيح و التي شهدت مجموعة من التعثرات.

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تعليق واحد

  1. الله يعاونهم على عمل الخير ويقدرهم عليه. لو تقوم وزارة الصحة بإرسال لجنة الى مصحة العيون بالمحمدية للوقوف على الاختلالات في سان التدابير الإحترازية للحد من كورونا. والطريقة التي يعملون بها مرضاهم

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