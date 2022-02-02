أمن العيون يطيح ب 7 أشخاص مبحوث عنهم وطنيا

هبة بريس-أشعبان لحبيب

لازالت المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية تشن حملاتها الأمنية، من أجل تنضيف المدينة من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة والفارين من مدن الشمال بعد ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون، وفي هذا الصدد علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن المصالح الأمنية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية، من توقيف سبعة أشخاص، لاشتباه تورطهم في قضايا إجرامية متفرقة.

وحسب المصدر ذاته، الموقوف الأول يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، مقرونة بانتحال صفة ينظمها القانون، مع النصب والاحتيال وقد أسفرت إجراءات التفتيش التي أجريت في هذه القضية، عن حجز مجموعة من الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى حاسوب يشتبه استعماله في نشاطه الإجرامي، وكذا سيارة ذات الدفع الرباعي ومبلغ مالي.

أما بخصوص المشتبه الثاني، فيشكل موضوع بحث على الصعيد المحلي من أجل جناية السرقة، بينما الثالث فمبحوث عنه وطنيا من طرف الدرك الملكي من أجل الفرار من الجندية، والرابع مبحوث عنه وطنيا لفائدة الدرك الملكي ببني ملال، وكذا أمن أزيلال، من أجل قضيتين أولاهما تتعلق بالاتجار في المخدرات، والثانية تتعلق بالاتجار في المشروبات الكحولية، أما الخامس فمبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل إكراه بدني في الديون العمومية، وفيما يخص السادس والسابع فمبحوث عنهما وطنيا لفائدة أمن سطات وأمن العيون من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.

المصدر الأمني الذي يؤكد، أنه تم إخضاع أربعة من المشتبه فيهم لأبحاث قضائية، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تمت إحالة باقي الموقوفين على الجهات الطالبة للبحث.

وتندرج هذه العمليات الأمنية، ضمن الجهود التي تبذلها جميع المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن العيون، من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وإيقاف المشتبه فيهم المتورطين في مختلف القضايا الإجرامية.

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