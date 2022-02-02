الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله

الPPS يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية لدعم الاقتصاد الوطني

2022-02-02 / 2:51 مساءً
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هبة بريس - الرباط

شدد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة اتخاذ الحكومةُ تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطارِ مخطط ٍواضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشملُ كافة القطاعات والمِهن.

وأكد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أنَّ الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من الشعب تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءاتٍ فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديداً بالنسبة للشرائح والفئات المُستضعفة.

واعتبر الحزب أن النجاح في عُـــبُورِ عقباتِ المرحلة يتطلبُ، أيضاً، تعبئةً وطنية قوية وتلاحماً مجتمعيا متيناً، وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور، وعلى تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان.

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