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بدءا من اليوم.. فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

2022-02-02 / 2:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

بدأت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، برفع بعض قيود كوفيد-19، بعد أن قامت إنجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حساسا.

ودخل القرار الفرنسي حيز التنفيذ بعد ساعات على مباشرة تحالف “فايزر-بيونتيك” بإجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية.

وفي فرنسا تلقى 4% فقط من التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “في حال اتضاح اتجاهات تطور الجائحة سيعمل على التخفيف بشكل واضح من البروتوكولات الصحية في المدارس عند انتهاء عطلة فبراير-آذارمارس المدرسية وستكون المسألة على جدول أعمال مجلس الدفاع الصحي الأربعاء”.

وبانتظار القرارات التي ستصدر عنه، لم يعد وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن المفتوحة في فرنسا اعتبارا من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورا جالسا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية فضلا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

وفي 16 فبراير، سيعاد فتح النوادي الليلية المغلقة منذ 10 ديسمبر وسيسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفا وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضا.

وفي فرنسا يسود الانقسام بين الأطباء إزاء تخفيف القيود، فيعتبر البعض منهم، مثل دجيلالي أنان، رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى ريمون-بوانكاري دو غارش، قرب باريس، أن “انتشار الفيروس لا يزال مرتفعا جدا”، فيما يعتقد آخرون أن “نسبة الفوائد مقارنة بالمخاطر” تشير إلى أن العودة إلى حياة خالية من القيود أصبحت ممكنة.

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‫19 تعليقات

  2. أكيد ثم اكيد وكونوا على يقين ان الحكومة المغربية سترفع قيود الوباء كوفيد 19 كورونا عما قريب هههههههههههه.. يقال المثل المغربي (لدار غنو منو يدير منو هههههههههههه….

  4. لاتعرف لماذا فرنسا قامت برفع القيود وذالك الخطة البروطوكولية وسياسية فقط من أجل مصلحتهم…. الانتخابات الفرنسية على الأبواب إنها لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله….

  7. ياك المغرب دائما كيدير كوبي كولي من فرنسا وهاهي حيدت معظم قيود كورونا.
    ايوا ديرو لحالها ولا هاذي ماشي في الصالح ديالكم.

  8. إن كوفيد 19 كورونا هي لعبة سياسية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي إلغاء القيود او فرضها فهي تمثيليات سياسية تمثلونها وتسيطر على العالم بأكمله..فهي قضية سياسية فقط …

  9. متى كان القيود عند فرنسا الكل كان يعيش وضعية عادية جدا لاقيود هههههههههههه..ماهذه المهزلة التي يعيشها العالم هههههههههههه…

  12. انكم تتناقدون في كلامكم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم أصلا تعرف فرنسا ارتفاعا ساروخيا في الاصابات بكوفيد 19 كورونا في اليوم ما يفوق بكثير من السابق…..

  14. إنها خدعة سياسية من طرف دول العالم ..ولن نسمح لهم انهم بسببهم تدهورت حالتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية..حسبي الله ونعم الوكيل فيكم….

  15. كل هذا لا يهمنا سواء فرنسا الغت القيود او فرضتها…. الأهم من ذلك هو تفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية بدون شروط بدون قرارات تافهة….

  16. إذا كنتم فعلا صادقين مع انفسكم يجب الغاء جواز التلقيح لأنه اكبر قيود كوفيد 19 كورونا وهو الذي يجب إسقاطه بصفة نهائية هههههههههههه.

  18. حان الأوان للمحاسبة في ما فعلتم بنا خلال سنتين والآن تقول فرنسا أنها الغت القيود بصفتكم من ؟؟؟ لقد أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه…..

  19. كل يوم تخبروننا عن الاحصائيات والاصابات والوفيات بكوفيد 19 كورونا والارقام والنسبة المئوية الخيالية ووهمية التي تخبيرونا بها…. إذن هي أكاذيب وتلاعباتكم… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…هذا الرفع القيود مجرد لعبة سياسية حولة العالم……

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