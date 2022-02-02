محمد الصديقي

الوزير صديقي يبسط مشروع قانون السجل الوطني للفلاحي أمام نواب الأمة

2022-02-02 / 2:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قبيل اختتام الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشر لمجلس النواب، ناقش ممثلو الأمة تفاصيل مشروع قانون يخص إحداث السجل الوطني الفلاحي و كذا مشروع قانون يتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي.

و في هذا الصدد، عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا دام أزيد من 4 ساعات ترأسه النائب البرلماني جمال ديواني بصفته رئيسا لذات اللجنة وذلك بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و عدد من نواب الأمة.

هذا الاجتماع، وفق بلاغ للمجلس، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، الهادف في مادته الفريدة إلى دعم وتعزير مكانة المعهد الوطني للبحث الزراعي.

كما تم خلال هذا الاجتماع متابعة دراسة مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، والذي تضمن كل من المناقشة العامة والتفصيلية لمواد مشروع هذا القانون، وكذا جواب الوزير على استفسارات وملاحظات النواب.

و تم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة فرعية من ممثلي الفرق والمجموعة النيابية، يناط بها تجويد مواد مشروع القانون، مع مراعاة جميع اقتراحات النواب المثارة في ذات الاجتماع.

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