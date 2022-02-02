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مستجدات محاكمة المتحرش بالأستاذات الجامعيات في الدار البيضاء

2022-02-02 / 1:28 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل فصول الإثارة في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب”المتحرش بالأستاذات الجامعيات” بعد أن قررت محكمة عين السبع تأجيل النطق بالحكم لغاية منتصف الشهر الجاري.

و عقدت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمس جلسة كان متوقعا من خلالها النطق بالحكم في ملف الأستاذ الجامعي الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئاسة شعبة التدبير بالمدرسة العليا للتكنولوجيا.

و تحولت الجلسة التي كانت ستقام بشكل علني لجلسة سرية و ذلك بعد طلب من الدفاع، قبل أن تقرر هيئة الحكم تأخير النطق بالأحكام ليوم 15 فبراير الجاري.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه أستاذ جامعي بالعاصمة الاقتصادية بعد أن تقدمت ثمان أستاذات جامعيات بشكايات ضده يتهمنه من خلالها بالتحرش و العنف.

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