استنفار بشفشاون.. سقوط طفل في بئر عمقه 60 مترا ومحاولات حثيثة لإنقاذه

هبة بريس - شفشاون

شهد دوار إغران بجماعة تمروت إقليم شفشاون، منذ أمس الثلاثاء، استنفارا كبيرا، إثر سقوط طفل في بئر عمقه “60 مترا”.

وحسب مصدر محلي، فقد سقط الطفل البالغ من العمر 5 سنوات بالبئر الضيق عشية أمس الثلاثاء، قبل أن تتصل أسرته بالسلطات المحلية التي حلت على عجل بعين المكان.

وأضاف ذات المصدر، أن الساكنة وعناصر الوقاية المدنية حاولوا إنقاذ الطفل، حيث قاموا بربط هاتف بحبل وتشغيل خاصية الفيديو وإنزاله أسفل البئر للتأكد من سلامة الطفل.

وتابع المصدر ذاته، أن محاولات إنقاذ الطفل استمرت لساعات طويلة، لافتا أن أحد شبان المنطقة تطوع للنزول أسفل البئر وإنقاذ الطفل بموافقة وكيل الملك، غير أنه لم يتمكن من ذلك بسبب ضيق الحفرة.

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