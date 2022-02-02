كللت عمليته الجراحية بالنجاح.. هشام بهلول يطمئن جمهوره

2022-02-02 / 12:35 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعلن الفنان المغربي هشام بهلول عبر حائطه الفايسبوكي عن إجرائه لعملية جراحية على رجله بالمستشفى العسكري بالرباط.

و في هذا الصدد كتب الفنان المغربي تدوينة عبر نفس المنصة تفيد نجاح العملية قائلا :” أجريت عملية على رجلي بالمستشفى العسكري بالرباط الثلاثاء الماضي ١/٢٥، لتقويم دورانها الداخلي على يد الدكتور شكار، الذي طلب من المروض بدأ عملية المشي بعد يومين -الخميس-، الحمد لله أنه بَشَّرني بنجاح العملية والاستعداد لمغادرة المستشفى -الخميس ٣/٢”.

و أضاف قائلا :” وإذ أشكر البروفيسور شكار عاليا لمهنيته المعهودة ولحسن إختياره لطاقميه الطبي والتمريضي … لا أنسى شكر الدكتور مدير المستشفى الحالي المحترم وقبله أشكر المدير الأسبق الدكتور “ديمو” الذي عين الدكتور “شكار” تفاعلا مع تدخل القائد الأعلى للقوات المسلحة سيدي محمد السادس الملك المحبوب _ و الذي كان قد استجاب بسرعة _نصره الله_ مع تواصل المرحومة بإذن الله الفنانة وزيرة جلالته آنذاك في الثقافة لالة (ثريا جبران) “.

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