عزيز أخنوش ونبيل بنعبد الله

الPPS يثمن قرار فتح الحدود: سيحمل انعكاسات إيجابية

2022-02-02 / 12:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ثَــمَّــنَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرارَ إعادة فتح حدود البلاد.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه كان سَبَّاقــًا إلى المناداة بالقرار كما فعلت ذلك بعضُ الأصوات والأوساط في المجتمع.

واعتبر الحزب، أنَّ هذا القرار الهام من شأنه أن يَحمل انعكاساتٍ إيجابيةً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

في هذا السياق، يتطلع الحزب إلى أنْ تُشَكِّلَ هذه المرحلة مدخلاً لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادُنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضاً عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُــرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري. وفق البلاغ ذاته

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‫22 تعليقات

  1. لحد الآن لم أجد إجابة وتفسيرا لهذه الحكومة الجديدة ..تفتح الحدود الجوية ولكن تفرض شروطها علينا فما هذآ التناقد والبروطوكول الاستعماري والسيطري ولعبة سياسية التي لم تنتهي قصتها بعد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…

  2. اسمي نداء وانادي واناشيد الحكومة الجديدة بالتراجع عن هذا القرار التافه والشروط التافهة.. أعيد دراساتكم جيدا في هذا………..حتى لاتخسروا الجالية المغربية…….

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