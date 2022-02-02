الPPS يثمن قرار فتح الحدود: سيحمل انعكاسات إيجابية

هبة بريس - الرباط

ثَــمَّــنَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرارَ إعادة فتح حدود البلاد.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه كان سَبَّاقــًا إلى المناداة بالقرار كما فعلت ذلك بعضُ الأصوات والأوساط في المجتمع.

واعتبر الحزب، أنَّ هذا القرار الهام من شأنه أن يَحمل انعكاساتٍ إيجابيةً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

في هذا السياق، يتطلع الحزب إلى أنْ تُشَكِّلَ هذه المرحلة مدخلاً لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادُنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضاً عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُــرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري. وفق البلاغ ذاته

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