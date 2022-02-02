الPPS يثمن قرار فتح الحدود: سيحمل انعكاسات إيجابية
هبة بريس - الرباط
ثَــمَّــنَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قرارَ إعادة فتح حدود البلاد.
وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه كان سَبَّاقــًا إلى المناداة بالقرار كما فعلت ذلك بعضُ الأصوات والأوساط في المجتمع.
واعتبر الحزب، أنَّ هذا القرار الهام من شأنه أن يَحمل انعكاساتٍ إيجابيةً على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
في هذا السياق، يتطلع الحزب إلى أنْ تُشَكِّلَ هذه المرحلة مدخلاً لعودة الحياة، بكل مناحيها وأوجهها، إلى مجراها الطبيعي ببلادنا، حتى تكون بلادُنا من أوائل الدول التي تتجاوز محنة الجائحة، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتسجيل أخف الأضرار صحيا واجتماعيا واقتصاديا، ولكن أيضاً عبر النجاح في تحويل هذه الأزمة إلى فُــرَصٍ حقيقية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والتدبيري. وفق البلاغ ذاته
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22 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دائما تعرقل لنا المجيئ إلى وطننا حتى كرهنا المجيء…
وهل هذآ سيطبق حتى الذين يغادرون الوطن لهم شروط العودة ام إلا للذين هم في الديار الأروبية…
المشكل الكبير أن جل الجالية المغربية لم يتلقوا الجرعة الثالتة هههههههههههه وهل يمكن لهم الدخول إلا بالحرعتين؛. على علم أنهم مشوقين للدخول الى وطنهم….
المشكل الغويص ان نصف الجالية المغربية كلهم تلقوا الجرعات الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة.. وكلهم أصيبوا بالمتحور الجديد اوميكرون …هل يمكن لهم الدخول الى وطنهم …..
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم جميعا تلقينا الجرعات الثلاثة والآن تقولون أن نقوموا بpcr. إذن على هذا أن اللقاحات لا فائدة منها ..فلما هذآ التخوف والرعب والتلاعب بنفسيتنا لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن في الديار الأروبية نشتغل ونعاني الكثير من الحكرة والقمع والتعسف والسيطرة علينا والميز العنصري..نعاني مافيه الكفاية سنتين ونحن نقاسي الغربة والآن تقومون بفرض شروط من أجل العودة إلى أرض الوطن …. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على اللجنة العلمية مع تنسيق وزارة الصحة ان تلغي هذاpcr للجالية المغربية ..يكفي فقط جواز التلقيح هذآ كافي لاثبات أنهم تلقوا الجرعات الثلاثة….
الله ياخذ فيهم الحق ان هذآ الكلخ بعينه 48pcr ساعة حتى تخرج نتيجة وانت تنتظر … إنه ضياع الوقت فقط اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود الجوية والبرية والبحرية بدون شروط…
لايعقل أننا تلقينا الجرعات الثلاثة والآن تقومون بفرض شروط علينا…نحن لانريد العودة إلى أرض الوطن…..
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
هذآ يسمى كسر الذراع من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات التلقيحات وهذا ما أدى بكم التدهور الاقتصادي الوطني المغربي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم… قرارات تافهة وشروط تافهة هههههههههههه.
المشكل الكبير هو أننا من تلك الوقت التي تلقينا الجرعات الثلاثة ونحن صحتنا جد متدهور ..مما جعل المتحور الجديد اوميكرون ينتشر بسرعة فائقة..فما فائدة التلقيح الذي لا فائدة منه فلاداعي الاستعمال pcr إذا كان الأمر مفروض فلا داعي للجالية المغربية بالقدوم الى المغرب هههههههه..
ما كفايا الابتزاز السياسي ولعبة سياسية تريدون بهذه التصرفات الرذيلة والقرارات التافهة والشروط تريد افلاس الإقتصاد الوطني السياحي تراجعوا في هذه الشروط ..الخسران الوحيد هم أنتم .. صندوق فارغ أموال الدولة انتهت وووووو أعيد النظر في قراراتكم الفاشلة….
أي pcr تتحدثون عنه أنتم بهذه الشروط تريدون القضاء على الاقتصاد السياحي.. وتريدون مصلحتكم التجارية في جمع الأموال الباهضة من هذآ المختبراpcr لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
نحن نريد العودة إلى أرض الوطن بدون قيود ولا شروط…ما كفايا ما عانين منه منذ الجائحة كوفيد 19 كورونا لقد تدمرنا مافيه كفاية…
Pcr وجواز التلقيح والجرعات الثلاتة وهذا لن يكفيكم زائد الحجر الصحي فماذا تريدون بعد….حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…
لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا ..لا تشعرون بنا وبما نعاني مافيه الكفاية ..افتحوا الحدود الامر اصبح واضحا ومكشوفا لاداعي للاستهزاء….
هل جواز التلقيح الأوروبي معترف به عند الدولة المغربية ام هناك جواز التلقيح آخر هههههههههههه.
بهذا الغباء والتكلخ ستحطمون الاقتصاد السياحي..وستندمون على قرارتكم التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…
أنا مهاجر مغربي في بلد اوروبي.اقولها وبكل صراحة كنت اتمنى ان تكون هويتي مغربي ولكن للاسف الشديد افضل هوية أوروبية. … لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…