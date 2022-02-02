فتحاوي: “أكثر من أربعين ألفا من الملفات كانت تبقى بدون حكم سنويا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد العزيز فتحاوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن معدل الملفات المؤجلة التي تبقى بدون حكم بدأ بالتقلص سنة بعد أخرى.

و أكد فتحاوي خلال مداخلة له على هامش افتتاح السنة القضائية بالعاصمة الاقتصادية أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى سنة 2015 كان بمعدل 40 ألفا من الملفات التي كانت تبقى بدون حكم سنويا.

هاته النسبة، وفق ذات المسؤول القضائي، كانت تبلغ أحيانا 52 ألف ملف متبقية، كما هو الحال سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 من الملفات.

و شدد عبد العزيز فتحاوي على أن الملفات المتبقية خلال سنة 2021 انخفضت بشكل ملحوظ لتصل لرقم 6358 ملف، و هو ما جعل المؤسسة القضائية التي يمثلها تشرع في سنتها القضائية بملفات قليلة مقارنة بالسنوات السابقة.

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