وزارة السياحة تؤكد برمجة “رايانير” لرحلاتها الاعتيادية بالمغرب

2022-02-02 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

فندت وزارة السياحة كل الأخبار التي راجت في الأيام الماضية و التي أفادت بقرار شركة “رايانير” للنقل الجوي المنخفض التكلفة وقف كل خطوطها و رحلاتها بصفة دائمة من و إلى المغرب بسبب غموض موقف السلطات المغربية و تخبطها فيما يتعلق بإغلاق الحدود الجوية بشكل مستمر.

و في هذا الصدد، أوضحت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في مداخلة لها بالغرفة الثانية للبرلمان أن الوزارة وقعت عددا من الاتفاقيات مع شركات الطيران الدولي و منها “رايانير” لتوفير الطائرات للراغبين في الولوج للمملكة بداية من تاريخ 7 فبراير موعد فتح الحدود الجوية بالمغرب.

و أكدت فاطمة الزهراء عمور على أنه و في إطار الترويج والإعداد لمرحلة ما بعد فتح الحدود، تم إعداد برنامج يرتكز على شراكات مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران الدولية و من بينها “رايانير”.

و أوضحت الوزيرة ذاتها أنه تم توقيع شراكات عبر المكتب الوطني للسياحة مع منظمي الأسفار العالميين وشركات الطيران و منها “رايانير” و “إيزي جيت” و “ترانسافيا”، حيث تم التعاقد من خلال 35 اتفاقية، مع 15 شريك لضمان انطلاقة قوية للسياحة ولتوافد السياح الأجانب بعد فتح الحدود.

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