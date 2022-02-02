الطالبي العلمي: “بلادنا اليوم قوة خضراء صاعدة”

2022-02-02 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن اختيار مخطط المغرب الأخضر ليكون سياسةً ثانية يُخْضِعُها المجلس للتقييم، في إطار رؤية صاحب الجلالة الذي شدد في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية على “ضرورة إحداث منظومة متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وأكد العلمي في كلمته بجلسة اختتام دورة البرلمان الخريفية، اليوم الأربعاء، أن مخطط المغرب الأخضر ونتائجه وَوَقْعُ إنجازه ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي الذي لا تخفى مكانته بين القضايا الجيوسياسية راهنًا ومستقبلا في رسم الخريطة الدولية، وفي نفوذ الدول وقوتها التفاوضية واستقلالية قراراتها واقتداراها.

وإذا كانت بلادنا تفخرُ بتقاليدها الفلاحية العريقة، يضيف الطالبي العلمي، فإنها اليوم قوةٌ خضراء صاعدة، ليست مصدر غذاء للمغاربة فحسب، ولكنها تتقاسم خيراتها وخبراتها مع العديد من الأمم. يشدد رئيس الغرفة الأولى

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تعليق واحد

  1. مابقينا فاهمين والو فهذه البلاد وزير الصحة تيتكلم على الفلاحة وزير الفلاحة تيتكلم على وزارة التجهيز مول كورة وشي كورة ما كاينا هو الي تيحط الميزانيات و يفصل فيهم كيما بغا مول المازوط تيتكلم على الصحة ….. اللهم انا لا نسألك رد القضاء انما نسألك اللطف فيه

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