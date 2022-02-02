الطالبي العلمي: صادقنا خلال هذه الدورة على 17 نصا و”قانون المالية” أخذ المساحة الأوسع

هبة بريس - الرباط

كشف رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن حصيلة الغرفة الاولى خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي كلمته بجلسة اختتام هذه الدورة اليوم الأربعاء، قال الطالبي العلمي “إذا كنتُ مقتنعًا بأنني لستُ في الموقع الذي يُخَوِّلُ لي الدفاعَ عن حصيلة الحكومة وأدائِها، فإنني، بصفتي رئيسًا لمجلس النواب، معارضةً وأغلبية، مَعْنِيٌ، بل من واجبي، أن أُقَدِّمَ بعض التوضيحات والمعطيات التي قَدْ تُسْعِفُنَا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد، واستعادة التاريخ، وحتى يكونَ أيُّ تقديرٍ أو استنتاجٍ مُفِيدًا في تجويد الأداء ومُحَفِّزًا على الاجتهاد.”

أما أول هذه المعطيات، يقول العلمي، فيتمثل في أنه، للحقيقة والتاريخ وبالعودة للولايات التشريعية الأخيرة، فإن وتيرةَ التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي ؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصًّا علمًا بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى.

ومن جهة أخرى، يسترسل رئيس مجلس النواب، “فينبغي التذكير بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحًا”.

وشدد ذات المتحدث، على حرص أجهزة المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.

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