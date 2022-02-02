الوزيرة فتاح العلوي تتباحث مع نظيرها الكويتي لتعزيز التعاون

2022-02-02 / 10:45 صباحًا
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هبة بريس

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، بالكويت، مباحثات مع وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إنه تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والسعي نحو تفعيل سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأضاف البيان أنه جرى أيضا خلال اللقاء الإشارة إلى تأثير جائحة ” كورونا ” على الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدين لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عليهما .

وأكد الجانبان، وفق ذات المصدر، على زيادة التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية.

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