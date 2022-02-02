“صندوق التقاعد” يطلق عملية مراقبة حياة المستفيدين من المعاشات

2022-02-02 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، عن انطلاق عملية مراقبة الحياة المتعلقة بالمستفيدين من المعاشات التابعة للأنظمة التي يسيرها الصندوق .

وذكر بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن “عملية المراقبة تتم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المسيرة للصندوق، وذلك تفاديا للمخاطر المتعلقة بأداء المعاشات بدون حق”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه يتم تنفيذ الرقابة هذه السنة، على أساس تبادل البيانات مع الشركاء المؤسساتيين ، بما يتوافق مع مقتضيات اﻟﻘﺎﻧﻮن رقم 19-55، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم تتم عملية المراقبة المتعلقة بهم من خلال تبادل البيانات، سيعمل الصندوق، على مراسلة المعنيين في عناوينهم الشخصية المتوفرة لدى مصالح الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن تسلم هذا البريد يعفي الأشخاص المعنيين من أية إجراءات إدارية إضافية لدى الصندوق.

وخلص البلاغ إلى أن الصندوق وضع لفائدة المستفيدين الذين تمت مراقبتهم من خلال البريد، وسائل للتواصل عن بعد ، تمكنهم من التأكد مما إذا كانوا معنيين بالمراقبة، عن طريق خدمة “مراقبة الحياة” على البوابة الإلكترونية “www.cmr.gov.ma”، أو على تطبيق “Ma retraite CMR”، أو عبر الاتصال بمركز استقبال المكالمات الهاتفية على الرقم 567 567 0537 .

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تعليق واحد

  1. سهلا القضية إتكلمو مع إدارة التقاعد بالكاميرا وعرفوا بروسهو صرحوا أنهم أحياء يرزقون مع تحديد الساعة واليوم والشهر على شاشة الاتصال.

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