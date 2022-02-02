رئيس غينيا بيساو يؤكد: الوضع تحت السيطرة

2022-02-02 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، أنه “بخير وفي أمان” وأن “الوضع تحت السيطرة”، مضيفا بأن ما حدث “من عمل عناصر معزولة”.

وأكد إمبالو في تصريح لصحيفة جون أفريك الفرنسية، أن “إطلاق النار استمر 5 ساعات وأن هناك الكثير من القتلى”.

وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة “سبوتنيك” أن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو سيلقي خطابا للشعب يوضح فيه ما حدث.

وقالت المصادر إن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم، مضيفة: “محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت أمس في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه”.

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