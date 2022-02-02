الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من مباراة السد “المونديالي” الحاسمة
ضربة موجعة تلقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من طرف الاتحاد الإفريقي للعبة بعد أن أصدرت عقوبات في حق أبرز لاعبي المنتخب الوطني على خلفية الأحداث التي تلت نهاية مباراة الأسود و فراعنة النيل بالكأس القارية.
و أوقف الكاف لاعبي المنتخب الوطني المغربي سفيان بوفال وسفيان شاكلا لمباراتين اثنتين، حارما إياهما بهذا القرار من المشاركة في مباراة السد الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.
و اجتمعت لجنة الانضباط في الكاف و قررت معاقبة بعض لاعبي ومسؤولي المنتخب المغربي و المصري بسبب ما وصفته بسوء السلوك في المباراة، حيث أشار تقرير ممثلي الجهاز القاري إلى حدوث اشتباك عام بعد نهاية مباراة الربع تم فيه تحديد اللاعبين المغربي بوفال و شاكلا ضمن المخالفين.
وقررت لجنة الانضباط توقيف بوفال و شاكلا للمباراتين المقبلتين مع المنتخب بسبب سلوكهما الذي وصفته بالعنيف، مع فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار على الجامعة و توجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب سلوكهم غير الرياضي.
17 تعليقات
المبراة ديال المنتخب المغريبي ونضيره المصري محاولة لنرفزة اللاعبين باش يفقدون التركيز مكانتش تطور لهاد الحد الطاقم التقني كان عليه تنبيه اللاعبين خصوصا لي معندهمش التجربة
لا أظن أن السيد لقجع تلقى صفعة قوية من طرف الحارس… هذه مبالغة هههه يجب على السيد لقجع ان يدل بتصريح ويوضح ماذا وقع……
هل هي كرة القدم ام بطولة الملاكمة هههههههههههه.
ما حدها تقاقي وهي تزيد في البيض. بايباي كاس افريقيا بايباي كاس العالم
غير معقول إقصاء ثم غرامة..من الأحسن يجب على المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم والكرة بصفة نهائية السحب من كرة القدم….
يقال المثل المغربي (فلوس بعطوط يديهم زعطوط) هههههههههههه.
كل ما وقع في مبارة مصر ضد المغرب من خروقات واستفزازات وتهورات فإن كل ذلك كان متوقعا.كلما نكون امام مصر وتونس.وعليه فبعد تسجيل الهدف من طرف المغرب في الدقائق الأولى إصابت الهيستيريا والسعار سواء اللاعبين المصريين داخل الملعب والطاقم الاداري والتقني المصري جميعه خارج الملعب.والكل يستفز اللاعبين المغاربة ويهددون الحكم ولو كانت الاخطاء من جانبهم.والملاحظ ان المدرب المغربي وجميع الطاقم المغربي لم يحرك ساكنا ضد هذه الاستفزازات المصرية ولم يحتج على هذه التصرفات اللااخلاقية.مما زرع الارتباك و عدم الثقة و التركيز لذى اللاعبين المغاربة.(وهذا مالاحظناه في تنفيذ ضربتي الخطأ من طرف حكيمي الذي لم يتمكن من التركيز لتنفيذ الضربة).
والسبب الآخر الذي زاد الأمور تعقيدا للمغرب هو تصرفات المدرب بترك النصيري والحدادي تاءهان
بدون فائدة طيلة المبارة.وتبديل بوفال بالرحيمي الذي لم يشارك في أية مبارة من قبل.
هذه هي الاسباب القاتلة لانهزام المغرب.
يا ريت لو وقفوا كرة القدم بأكملها في المغرب لمدة تزيد عن 100عام باش يسدوا الروبيني ديال تاشفارت في المجال الرياضي في انتظار تاشفارت في باقي المجالات
نحن الآن لايهمنا أمر ومشاكل الكرة.. لأن الكرة القدم ذهبت مع أناس القدماء الشرفاء الذين يعرفون بقمة كرة القدم المغربية….
لاشماتة ولكن تستحقون هذآ … أصلا أموال الشعب المغربي لهبتموها غرامة تؤدونها شيء عادي هههههههههههه.
لقجع أخذ صفعة والشعب المغربي أخذ صفعة البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة ..أنتم شعرتم بالحنان تجاهه… والفقير يموت جوعا لايهمكم أمره لاندري متى تنهوا هذه المهزلة…..
إنها تصرفات صبيانية هذآ غير معقول شخصية قوية ودينامية تصفع بهذا الشكل يجب إعادة كرامتك …
أنا بصفتي رجل أمن لو كنت في تلك اللحظة التي تلقى فيها السيد لقجع الصفعة لكنت لرديت له كرامته وصفعت من صفعه هههههههههههه….وكانت ستنتهي المبارة هناك هههههههههههه.
جامعة كرة القدم المغربية اكبر جامعة اللهب والسرقة والفساد المالي لا نستغرب منها…ارجوكم لاداعي ان نسمع اخباركم لقد سئمنا منها….
هل ليكم وجه لمواجهة الرأى العام والتعبير عن ماحصل ..لو كنت في مكانكم لذهبت الى أماكن حتى يبرد الانهزام….
ارجوكم لا داعي أن تلقبوهم بالاسود هههههههههههه والفاهم يفهم هههههههههههه.
نريد ان نطي هذآ الموضوع لأننا نريد نسيانه لانه خيبة أمل لم نكن نتوقعها من هذا المنتخب .منتخب فاشل ومدرب حدث ولا حرج…ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.