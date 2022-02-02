Israeli police guard the scene of a stabbing attack in Jerusalem's Old City, Thursday, Sept. 30, 2021. Israeli police say an alleged Palestinian attacker has been shot and killed after a stabbing attack in Jerusalem's Old City. (AP Photo/Mahmoud Illean)

الشرطة الإسرائيلية تعثر على أدلة حول استخدام ضباطها برامج “بيغاسوس”

2022-02-02 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ وكالات

اعترفت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنها عثرت على أدلة تؤكد استخدام ضباطها أنظمة رقابة إلكترونية على مواطنين إسرائيليين من دون الحصول على إذن قضائي مسبق، بعد أن نفت السلطات الأمنية الأمر في وقت سابق، وفقا لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وذكر تقرير للصحيفة في يناير الماضي، أن الجهات الأمنية الإسرائيلية وظفت، وبشكل روتيني، برامج “بيغاسوس” المخصصة للتجسس، والتابعة لمجموعة “أن أس أو”، لمراقبة مدنيين إسرائيليين من دون تصريح قانوني، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد نفت حينها أنها أجرت أي عمليات من ذلك القبيل من دون التأكد من الشروط اللازمة.

وقالت الشرطة في بيان، الثلاثاء، إنه وعند إجراء تحقيق ثان “تم اكتشاف نتائج إضافية غيرت الوضع في جوانب معينة”.

وأضافت الشرطة أن رؤساء الأقسام الخاصة بالتحقيقات والاستخبارات سيؤكدون على فرقهم أهمية التعاون مع التحقيقات الجارية في مزاعم الاستخدام غير القانوني لبرامج التجسس.

وكان القضاء الإسرائيلي طلب، في 20 يناير الماضي، بفتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج “بيغاسوس” للتجسس إثر معلومات بهذا الصدد أوردتها صحيفة “كلكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية.

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