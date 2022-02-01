برلمان “كشا مشا نشا” … بلاغة لغوية أم ميوعة سياسية ؟

هبة بريس-إدريس بيگلم

أثارت جلسات مجلس النواب في الاسابيع الماضية، جدلا اعلاميا وسياسيا كبيرا، خصوصا فيما يتعلق بردود بعض نوابه على وزراء الحكومة في إطار الاسئلة الشفهية والتعقيبات على اجوبة الحكومة، والتي تجاوزت المألوف من عبارات ومشاحنات.

وحضي النائبين عن الفريق الحركي محمد العيدودي، ومحمد اوزين بالنصيب الأكبر من هذا الجدل، حيث عرفت تدخلات الأول استعمال مفردات لغوية مثيرة وغريبة مثل (هشا مشا كشا) و (هق شق عق)، اعتبرها البعض لا تليق بمقام مجلس نواب الأمة ولو كانت تمتح من القاموس العربي الفصيح، بينما يثير الثاني محمد اوزين الجدل كل مرة بمناكفاته للحكومة باعتباره عضوا في فريق معارض بالبرلمان، ما اعتبره البعض كذلك مزايدات سياسية لا أقل ولا أكثر.

وفي هذا السياق اعتبر عمر الشرقاوي أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن ما سجل في جلسات البرلمان المغربي قبل أيام من مزايدات سياسوية ولغوية لا يمكن إلا وضعها في خانة الپولميك الفارغ والميوعة السياسية .

وأضاف الشرقاوي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن المفروض من نائب الأمة في البرلمان أن يقوم بدوره الرقابي على أعمال الحكومة جيدا وأن يظطلع بدوره التشريعي ويعمل على تقييم السياسات العمومية كما يجب، لا أن يعمل على استعراض مهاراته اللغوية والتفنن في المزايدات الفارغة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية إلى أن جلسات البرلمان الحالية تجاوزت في الوصف ما كان أطلقه عليه الملك الراحل الحسن الثاني، حينما وصفه “بالسيرك”، معتبرا أن ما يجري فيه الآن سيرك هزلي مأساوي، وسيؤدي لا محالة إلى المزيد من ضرب صورته وافقاده لكل مصداقية.

وشدد المتحدث ذاته على أن المغاربة ملوا من هذا التهريج الفارغ في جلسات البرلمان، وينتظرون مردودا سياسيا ورقابيا وتشريعيا كبيرا في هذه الولاية، وليس ما نشاهده الآن، سيما وأن بعض المعنيين بالأمر لديهم سجلات سوداء ولو تم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكانوا في مكان آخر غير الذي يتواجدون فيه الآن ويستغلونه للخطابة والدعاية والمزايدات الفارغة.

وختم الشرقاوي بالقول :”إن البرلمان لا يجب أن يكون منصة تستغل من أجل قضاء مآرب شخصية وسياسية لبعض النواب ممن يريدون الارتقاء في أحزابهم، أو نيل مناصب داخلها أو قيادتها، بل يجب أن يكون في طموحات المغاربة الذي كلفهم الكثير من الجهد والمال، وينتظرون مساهمته الفعلية في الارتقاء بالبلد تنمويا وسياسيا وتحسين أوضاع المغاربة”.

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