الاتحاد الإفريقي يتابع ب”قلق بالغ” المحاولة الانقلابية بغينيا بيساو

هبة بريس

يتابع الاتحاد الإفريقي بقلق بالغ الوضع في غينيا بيساو بعد محاولة انقلاب ضد الحكومة، ويدعو الجيش إلى العودة إلى ثكناته دون تأخير.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إنه “يتابع بقلق بالغ الوضع في غينيا بيساو، المتمثل في محاولة انقلاب ضد حكومة البلاد”.

وطالب رئيس الهيئة الجيش “بالعودة دون تأخير إلى ثكناته وحماية السلامة الجسدية للرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وأعضاء حكومته، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم”.

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن دوي إطلاق نار كثيف سمع، بعد ظهر اليوم، في المنطقة التي يتواجد بها مقر الحكومة في بيساو، عاصمة غينيا بيساو.

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