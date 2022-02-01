البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين من الغرق في سواحل المملكة

هبة بريس _ وكالات

أنقذت عناصر البحرية الملكية المغربية اليوم الثلاثاء 63 مهاجراً، بينهم 15 امرأة وثلاثة رضع، كان يتهدّدهم الغرق في المحيط الأطلسي قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، وفق ما أفادت منظمة “ألارم فون” غير الحكومية.

وقالت المنظمة، التي تدير خط هاتف طارئ للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات في البحر، على تويتر “نؤكد بارتياح كبير أنّ البحرية المغربية عثرت على الـ63 شخصاً الذين كانوا في محنة قرب السواحل المغربية”.

وأضافت، “تمت إعادتهم إلى البر بكل أمان”، بينما لم تعلن البحرية الملكية عن العملية.

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