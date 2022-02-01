بالتنسيق مع النيابة العامة…الرشوة تطيح بممرض بتيط مليل

2022-02-01 / 8:53 مساءً
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طارق عبلا _ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد باعتقال ممرض يشتبه فيه بتسلم رشوة قدرها 3000 درهم من أحد أقارب مريض يعاني مرضا نفسيا، لتسهيل عملية ايوائه بعد ان بات يشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه وهو ممرض بمستشفى الامراض النفسية والعقلية بتيط مليل، تم اعتقاله من قبل عناصر الدرك الملكي بسرية عين السبع، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة التي توصلت بشكاية ومعلومات من قبل أحد أقارب المريض، أشار من خلالها إلى وجود زبونية ومحسوبية ورشوة داخل أروقة المستشفى المذكور، وأن ممرضا ابتزه بمبلغ مالي مقابل أداء خدمة له.

الشكاية كانت كافية لتحريك المسطرة القضائية في حق المشتبه فيه الرئيسي الذي تم اعتقاله وهو في حالة تلبس ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

ويشار، أن المستشفى المذكور، بات العنوان الأبرز لمظاهر الفوضى والارتجالية والمحسوبية والزبونية في التعامل مع الحالات المرضية الواردة عليه، بدعوى التحجج بحجج واهية لا علاقة لها بالواقع، لاسيما وأن العديد من المواطنين من أقارب المرضى سلكوا كافة المساطر الادارية من أجل تحويل مرضاهم صوب هذا المستشفى من أجل العلاج، إلا أن القائمين على هذا المرفق غالبا ما يكون لهم رأي آخر هو عدم الاستجابة لطلبات الايواء والعمل على التخلص من المرضى وفتح الأبواب لهم لكي يتيهوا في الأرض معرضين حياتهم وحياة الأبرياء للخطر.

قضية اليوم، تتعلق بقضية مواطن بسيط، سلك جميع المساطر الادارية القانونية، وبعد أن تسلم ترخيصا من قبل السلطات المحلية، تتيح لأقارب المريض نقله إلى أقرب مستشفى للأمراض العقلية، وقد تم نقل صوب تيط مليل، وهناك وجد الرجل صعوبة بالغة في ايواء شقيقه، بعد أن قابله مسؤولو المستشفى بسياسة التسويف والغمز واللمز والتلميح، قبل أن يسقط صاحبنا في حالة تلبس.

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