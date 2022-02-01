الجزائر.. حريق يلتهم 3 منازل ويوقع 7 قتلى

2022-02-01 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخران بجروح، في حريق التهم ثلاثة منازل بولاية سطيف في شرق الجزائر، نجم عن انفجار غاز، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

ووقع انفجار الغاز في منزل بحيّ سكني في ولاية سطيف (نحو 300 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، ثم انتشر الحريق إلى ثلاثة منازل مجاورة، مما أدّى إلى “سبع وفيات.. ثلاثة رجال وامرأتان وطفلان.. وأصيب اثنان بجروح” كما أكدت الحماية المدنية في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، نقلته وسائل الإعلام الحكومية.

وأوضح بيان الحماية المدنية أنّ هذه حصيلة أولية، وأن عملية إطفاء الحريق مازالت مستمرة، دون تفاصيل عن سبب انفجار الغاز، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وفي 2020 لقي خمسة أشخاص مصرعهم في انفجار أنبوب غاز تسبّب في انهيار منزلين.

ونجم الحادث يومها عن تضرّر أنبوب الغاز أثناء قيام مقاول بأعمال صيانة لقنوات الصرف الصحي.

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