عاجل .. المغرب يقرر رسميا إجراءات إعادة فتح الحدود
هبة بريس – الرباط
اعلنت الحكومة، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية، ابتداء من 7 فبراير الجاري .
وتتضمن التدابير مايلي :
– إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.
– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.
– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا.
– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية : * سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق.
– سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
22 تعليقات
Achmen lmaghrib rah fransa limhkma otadir l9awanin libghat fljazaer oflmghrib Bach tdmr li9tisad dyalhom Bach dima nb9aw kal3abid 3end mama fransa
عندهم الحق أنا في نظري تبقى مغلوبة الحدود