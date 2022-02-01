عاجل .. المغرب يقرر رسميا إجراءات إعادة فتح الحدود

2022-02-01 / 7:18 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

اعلنت الحكومة، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية، ابتداء من 7 فبراير الجاري .

وتتضمن التدابير مايلي :

– إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني.

– إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.

– إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا.

– إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.

– وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية : * سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق.

– سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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‫11 تعليقات

  4. Alors que les états dignes de ce nom ont purement et simplement enlevé toutes les restrictions aux voyages et l’accès aux lieux publiques, le Maroc, avec ses brillants décideurs, patauge dans la M….
    Si vous voulez relancer l’économie du tourisme, il faut enlever toutes ces restrictions totalement dépassées.

  6. كونو على يقين بأن 50٪ من المسافرين لن يدخلو الى المغرب و انا منهم بسبب التلقيح . و هادوك المغاربة العالقين في الخارج الى ماكانوش ملقحين خاصهم يبقاو حاصلين 21 يوم باش يديرو الجرعة الثانية . المغرب بلد التخربيق

  8. لاحول ولاقوة قوة إلا بالله العلي العظيم إجراءات جد قاسية خصوصا في حق مغاربة المهجر وحتى السياح pasaporte COVID جرعات 3 مع تحليلة 90€ ويجب أن لاتتعدى 48 ساعة ادا ما جدوى هدا اللقاح أصلا حكومة فاشلة بمعنى الكلمة لو أغلقتم الحدود كان أحسن . وكأنهم يرسلون لنا رسالة بعدم الدخول الى المغرب ماتهمهم هي العملة الأجنبية

  9. يجب اضافة مايلي : ماستر في الهندسة البيولوجية، وشعر الفار اليتيم والفاسوخ البلدي والجاوي وعصلبان ديال جزيرة الواقواق

  11. واش هاذو دابة باغيين الخير للبلاد أو يعملون لجهات خارجية، ذمرتم السياحة و ذمرتم عائلات ، هل هذا في مصلحة البلاد؟

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