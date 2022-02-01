قضاة المغرب يدعون وزارة العدل لإشراكهم في إعداد مشاريع القوانين

هبة بريس - الرباط

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يوم 29 يناير 2021، اجتماعه العادي لدراسة ومناقشة بعض القضايا التي تدخل ضمن اهتمامه، خصوصا ما يتعلق بعلاقته مع بعض المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة. وبعد التداول والمناقشة وفق آلية التسيير الديمقراطي.

وخلص الاجتماع إلى ست نقاط أساسية، أولها تذكير النادي بأهمية مساهمة الجمعيات المهنية القضائية في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والذي يعتبر إعماله واجبا على تلك السلطات تجاه جمعيات المجتمع المدني والتزاما لا يقبل التراجع أو التجزئة.

كما ذكر في نفس السياق، :”بالتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، والتي تضمنتها رسالة صاحب الجلالة حفظه الله الموجهة إلى المشاركين في اليومين الدراسيين حول “التدبير الجمعوي” خلال فبراير سنة 2002، والموصية بضرورة إشراك الجمعيات لتحقيق ما يطمح إليه الجميع من تقدم وتحديث، إذ جاء فيها ما يلي: “ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة، ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث (..) في تناسق وتكامل مع المهام التي تضطلع بها السلطات العمومية، والهيئات المنتخبة، وفعاليات القطاع الخاص”.

تسجيله، وبارتياح كبير، إشراكَ المجلس الأعلى للسلطة القضائية للجمعيات المهنية في إعداد وبلورة مجموعة من الوثائق الناظِمة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كان آخرها إعداد “المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026″، الصادر بتاريخ 27 يناير 2022، وقبله إعداد “ميثاق أخلاقيات انتخاب ممثلي القضاة”، مع ما صاحب تنزيله من تأطير للعملية الانتخابية ومواكبتها، فضلا عما لحقها من تقديم ما اقتضته الظروف من ملاحظات حولها.

وفي النقطة الرابعة دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب وزارة العدل، بعد استحضار ما انتهجَته من شراكات فاعِلة سابقة مع “نادي قضاة المغرب”، إلى تنزيل مبدأ الديمقراطية التشاركية في إعداد مشاريع القوانين ذات الارتباط بعمل القضاة بالمحاكم وبحقوق المتقاضين، باعتباره مبدأ دستوريا واختيارا ملكيا ساميا لا محيدَ عنه، وذلك عن طريق إشراكه -أي نادي قضاة المغرب- في هذه العملية بما يساهم في تحقيق النجاعة التشريعية المرجوة من تطبيق القوانين بعد إصدارها.

كما أعلن عن إحداث لجنة علمية مشكلة من المكتب التنفيذي يسند إليها وضع تصور مفصل حول مشروع قانون المسطرة المدنية في أقرب الآجال، وتوسيعها لتشمل بعض مكونات المجلس الوطني، مع انفتاحها على كل القضاة ذوي الاختصاص في مادة الإجراءات المدنية العاملين بدوائر نفوذ مكاتبه الجهوية، والقيام بتقديم التقرير المضمن لمخرجات عملها بعد المصادقة عليه إلى وزارة العدل، ثم نشره على أنظار العموم إخلاء للذمة ووفاء بالأمانة وخدمة للوطن.

وسادسا وأخيراً، وإحسانا منه الظنَّ بما تصبو إليه وزارة العدل خلال هذه المرحلة، وإمعانا منه في التعاون على كل ما يخدم القضاء والقضاة، قام النادي بتقديم طلب لقاء وزير العدل، وذلك من أجل مدِّ جسور التواصل المطلوب بين الجمعيات المهنية وهذه الوزارة، وإذكاءِ روح التعاون فيما بينهما من أجل مواصلة ما تمت مراكمته بهذا الخصوص في سبيل بناء سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة.

وفي الختام، أكد “نادي قضاة المغرب” على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، وخدمة الصالح العام، مع دعوته لكل أعضائه بالمساهمة في إنجاح الجمع العام المزمع عقده خلال شهر ماي المقبل.

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