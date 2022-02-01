الخارجية الأميركية: إجراءات روسيا على الأرض لا توحي بخفض التصعيد

هبة بريس _وكالات

أكدت مسؤولة رفيعة في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الإجراءات التي تنفذها روسيا قرب الحدود الأوكرانية لا توحي بخفض التصعيد.

وقالت المسؤولة، التي لم يكشف عن اسمها، إن “كل الإجراءات التي نراها على الأرض لا توحي بخفض التصعيد”، مضيفة “ما زلنا نرى في الواقع المزيد من القوات الروسية تأتي ليس فقط إلى الحدود الروسية مع أوكرانيا ولكن أيضا إلى بيلاروسيا”.

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية تسلك “مع روسيا مسارين بالتوازي، هما مسار الدبلوماسية والعقوبات”.

وأضافت “نستعد لوضع مجموعة واسعة من الإجراءات للرد على أي اجتياح روسي إضافي لأوكرانيا”.

وشددت المسؤولة على أن واشنطن تشجع موسكو “على مواصلة السير في المسار الدبلوماسي عبر حوار الأمن الاستراتيجي والناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأكدت أنه لا يوجد موعد محدد لتسلم الرد الروسي على المقترحات الأميركية.

تأتي تعليقات المسؤولة بعد اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، لمناقشة الملف الأوكراني.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية لـ”الحرة”، في وقت سابق الثلاثاء، إن واشنطن تواصل سماع الضمانات بأن روسيا لا تريد اجتياح أوكرانيا و”لكن كل شيء نراه يقول العكس مع مواصلة الحشد العسكري الروسي على الأرض”.

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