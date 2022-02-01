البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
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برلماني لوزيرة السياحة : كلشي طلق مرتو فمراكش بسباب الأزمة

2022-02-01 / 6:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لخص عبد الرحمان الوفا المستشار البرلماني عن مراكش الواقع الاقتصادي بالقول ” فمراكش كلشي واقف تا شي حاجة ماخدامة ”

واضاف الوفا خلال الجلسة الشفوية الاسبوعية بمجلس المستشارين، ان المدينة تعيش أزمة خانقة بسبب الاغلاق ، و جائحة كوفيد 19.

و ذكر الوفا، ، أن اكبر المتضررين في المدينة هم مهنيو النقل السياحي الذين اقدموا على بيع اغراضهم على حد قوله.” قبل ان يضيف ان ” حاجة وحدة هي الي باقة خدامة مشيرا الى قضاء الاسرة في اشارة لارتفاع معدلات الطلاق بسبب ازمو كورونا

الوفا وهو رئيس مجلس بلدية المشور القصبة، زاد بالقول :” فمراكش كلشي واقف تا شي حاجة ماخدامة..الحاجة الوحيدة لي خدامة هي قضاء الاسرة ..كلشي طلق لان كلشي كان عايش بالسياحة ..ماعندهومش باش اخلصو المدرسة لولادهوم .. خرجوهوم من المدارس وتكرفصو بزاف

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