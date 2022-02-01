المغرب يشارك في مناورة بحرية إلى جانب إسرائيل في الخليج

هبة بريس _ الرباط

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الثلاثاء، أن سلاح البحرية الإسرائيلي يشارك حالياً في مناورة بحرية كبيرة في الخليج العربي، والبحر الأحمر، بمشاركة دول عربية وإسلامية.

وأشارت القناة إلى أن المناورة التي يطلق عليها “أي.إم.أكس 22″، والتي نظمتها وتشرف عليها القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، تشارك فيها 60 دولة، مشيرة إلى أن قائد المناورة من الولايات المتحدة، ونائبه من باكستان.

وأضافت القناة إلى أن الدول العربية والإسلامية التي تشارك في المناورة إلى جانب إسرائيل، تضم كلاً من مصر، الأردن، الإمارات، السعودية، البحرين، المغرب، السودان، اليمن، باكستان، وبنغلادش

ويشار إلى أنه سبق أن شاركت إسرائيل إلى جانب دول عربية، في مناورة نُظمت قبل شهرين في البحر الأحمر.

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