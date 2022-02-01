كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن 4 ملايين و510 آلاف و819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 23 مليون و84 ألفا و796 شخصا.

مقابل 24 مليون و662 ألفا و706 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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