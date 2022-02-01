إطلاق نار بقصر الحكومة و انقلاب عسكري وشيك بغينيا بيساو

هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالات أنباء دولية أن مجموعة مسلحة حاصرت قصر الحكومة بدولة غينيا بيساو أثناء تواجد رئيس البلاد بداخل لحضور مجلس وزاري.

و أكد مجموعة من مراسلي وكالات الأنباء الدولية أن انقلابيين موالين للقوات العسكرية حاصروا مبنى الحكومة و أطلقوا النيران بداخله بشكل عشوائي.

و شددت ذات الوكالات على أن انقلابا عسكريا وشيكا قد يطيح بالرئيس أماورو سيسوكو إمبالو، خاصة في ظل انتشار عدد كبير من أفراد الجيش بشوارع غينيا بيساو.

هذا و تعيش غينيا بيساو منذ مدة على وقع مشاكل سياسية كبيرة أدت لانشقاقات داخل الجيش و بروز تيارات داخله معادية لحكم رئيس البلاد.

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