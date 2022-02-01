إطلاق نار بقصر الحكومة و انقلاب عسكري وشيك بغينيا بيساو

2022-02-01 / 5:33 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أفادت وكالات أنباء دولية أن مجموعة مسلحة حاصرت قصر الحكومة بدولة غينيا بيساو أثناء تواجد رئيس البلاد بداخل لحضور مجلس وزاري.

و أكد مجموعة من مراسلي وكالات الأنباء الدولية أن انقلابيين موالين للقوات العسكرية حاصروا مبنى الحكومة و أطلقوا النيران بداخله بشكل عشوائي.

و شددت ذات الوكالات على أن انقلابا عسكريا وشيكا قد يطيح بالرئيس أماورو سيسوكو إمبالو، خاصة في ظل انتشار عدد كبير من أفراد الجيش بشوارع غينيا بيساو.

هذا و تعيش غينيا بيساو منذ مدة على وقع مشاكل سياسية كبيرة أدت لانشقاقات داخل الجيش و بروز تيارات داخله معادية لحكم رئيس البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النمسا تفرض غرامة 3600 يورو على رافضي اللقاح

النمسا تفرض غرامة 3600 يورو على رافضي اللقاح

2022-02-01 / 2:30 مساءً
Photo of الجزائر.. التماس السجن 20 عاما بحق وزير الطاقة السابق

الجزائر.. التماس السجن 20 عاما بحق وزير الطاقة السابق

2022-02-01 / 1:11 مساءً
Photo of “الصحة العالمية” تحذر من خطر النفايات الناتجة عن معالجة كورونا

“الصحة العالمية” تحذر من خطر النفايات الناتجة عن معالجة…

2022-02-01 / 11:15 صباحًا
Photo of رغم ارتفاع الإصابات.. الدنمارك توقف جميع قيود كورونا

رغم ارتفاع الإصابات.. الدنمارك توقف جميع قيود كورونا

2022-02-01 / 9:34 صباحًا
Photo of السويد.. اعتقال أجنبي أطلق طائرة مسيّرة فوق مقر إقامة العائلة الملكية

السويد.. اعتقال أجنبي أطلق طائرة مسيّرة فوق مقر إقامة…

2022-01-31 / 10:01 مساءً
Photo of فرنسا تستدعي سفيرها في مالي

فرنسا تستدعي سفيرها في مالي

2022-01-31 / 7:35 مساءً
Photo of بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

بدء محاكمة وزير الطاقة السابق في الجزائر

2022-01-31 / 7:24 مساءً
Photo of منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجرا غادروا صفاقس قبل 4 أيام

منظمة إنسانية: فقدان أثر 34 مهاجرا غادروا صفاقس قبل…

2022-01-31 / 6:54 مساءً
Photo of مدرب إسرائيل وتشلسي السابق متهم بـ”التحرش الجنسي”

مدرب إسرائيل وتشلسي السابق متهم بـ”التحرش الجنسي”

2022-01-31 / 6:27 مساءً
Photo of التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

التلفزيون الوطني: المقدم بول هنري داميبا رئيسا لبوركينا فاسو

2022-01-31 / 5:21 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق