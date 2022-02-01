بوسي تفتح النار على والدها :” لو كنت أب حقيقي لن تلجأ يوما للتشهير بأولادك “

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المصرية بوسى في أول رد لها على اتهامات والدها لها بمقاطعته، أنه يتعمد الحديث عن هذا الموضوع بين الحين والآخر للنيل من سمعتها وشهرتها.

و أكدت الفنانة المصرية على أنه لم يكن موجودا قط في حياتها، و أن والدتها هي من تكلفت بتربيتها منذ ولادتها وحتى بعد رحيل أمها لم يظهر سوى لطلب المال.

وأضافت بوسى في تصريحات خاصة للتليفزيون المصري : “في ناس تطلب من والدى الظهور والحديث عنى والتشهير بى و انا بدوري أقول له، إن كنت أب حقيقي وتعرف معنى الأبوة لن تلجأ يوما للتشهير بأولادك”.

وتابعت : “لم يكن في حياتى يوما ما فكيف يطلب منى أن أكون حنينة عليه، مفندة الإشاعات التي يتم تداولها بشأن تركها لوالدها يعيش في الشارع، قائلة: هذا كلام غير صحيح لأنه يعيش في شقة والدتى وهو السبب في الحالة الموجود عليها المنزل الآن”.

و أضافت الفنانة المصرية بوسى : “والدى له خمس بنات وولدين أخرين لماذا لم يتحدث عنهم او يطلب منهم أي شيء ، لماذا يتحدث عنى أنا فقط ؟ مع العلم انه أيضا لا يعرف عنهم شيء ولم ينفق مليم واحد عليهم”.

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