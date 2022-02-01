صحافة إسبانيا تستغرب من إنهاء مهام عدد من مستشاري السفارة المغربية بمدريد
في خضم العلاقة المتذبذبة التي باتت تجمع المغرب و إسبانيا، آثرت صحف الجارة الشمالية تسليط الضوء على كل ما يتعلق بمستجدات الملف و خاصة بعد استدعاء سفيرة الرباط بمدريد و ما رافق ذلك من تداعيات.
من بين المستجدات التي تطرق لها الإعلام الإسباني اليوم خبر يتعلق بإنهاء الخارجية المغربية لمهام عدد من الشخصيات التي وصفتها تلك المصادر ب “القوية” و “المؤثرة” داخل السفارة المغربية.
و استغربت الصحف الإسبانية من قرار وزارة بوريطة بإنهاء مهام عدد من أعضاء الفريق الديبلوماسي المغربي بإسبانيا مما فسرته مصادرها باستمرار الأزمة بين البلدين بالرغم من بروز بعض المؤشرات الإيجابية في الآونة الأخيرة و خاصة بعد تصريحات الملك الإسباني و رئيس الحكومة بخصوص المغرب.
و كتبت إحدى الصحف الإسبانية نسبة لمصادرها الخاصة أن المغرب و بعد عودة السفيرة كريمة بنيعيش للرباط، أنهى مهام فريد أولحاج القائم بأعمال السفارة و هو الرجل الثاني بالتمثيلية الديبلوماسية المغربية في مدريد.
و أكدت ذات المصادر، أنه و إلى جانب أولحاج الذي شارف على سن التقاعد، أنهت سلطات الرباط كذلك مهام اثنين من كبار مستشاري السفارة و هما إبراهيم خليل العلوي و محمد أمين تيكاع، موردة أن المعنيان بالأمر كانا يعتبران بمثابة اليد اليمنى للسفيرة بنيعيش.
هذا و في ظل تجاهل الرباط الحديث عن مستجدات ملف الأزمة مع إسبانيا، فسرت صحف الأخيرة الأمر بكون المغرب ما يزال يرغب في المزيد من الوضوح من طرف سلطات مدريد بخصوص موضوع الوحدة الترابية، و هو ما جعله يتخذ عددا من الخطوات “غير الرسمية” تتضمن رسائل غير مباشرة للجانب الإسباني.
12 تعليقات
هذا ما يلزم ان يقوم به الجانب المغربي تجاه الجارة الاسبانية نتيجة خرقها للمواثيق الدولية وطعنها للمغرب ابان استقبالها على اراضيها ابراهيم غالي انفصالي ارهابي مجرم حرب مبحوث عنه دوليا دون مراعاة لعلاقات التعاون والصداقة وحسن الجوار الذي يجمع بين البلدين
المنحنى الحقيقي للوباء الذي يعيشه المجتمع المغربي حالياً هو الارتفاع الساروخي للمواد الغذائية الأساسية …. اتقوا الله ماكفايا تمثيلية واستهزاء بنا نريد المفيد والاستفادة ..
إن هذا المنحنى لا يسمن ولا يغني من جوع سواء كان منخفضة او مرتفعا فهذا لا يعنينا ولايهمنا ..
لا أظن أن هذآ المنحنى في الاستقرار الصحيح بالعكس لان أرقام كورونا توضح لنا ذالك ….
كيف يعقل ان أرقام كورونا في الارتفاع كل يوم مع متحورها الجديد اوميكرون والآن تقولون ان المنحنى في انخفاض فلما هذا التنافض بينكم …
خير الكلام ماقل وذل يعتبر هذا المنحنى عنصر محايد … ؟؟!!!
رغم كل هذه النسب والمعطيات والمقايس المئوية وسينريوهات مؤلفة من لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله ….فالمغرب يريد من الحكومة الجديدة أن تنهي هذه المهزلة وتغير مكانها بمغرب أفضل بكثير ..
رغم هذه المجهودات التي تقومون بها من أجل حمايتنا وكذا صحتنا نرجوا من اللجنة العلمية المترقبة لهاته الأرقام ان تعطينا أرقاما جد دقيقة وصحيحة حتى لا نقع في كارثة لايحمد عقباها…
نريد الإصلاح والتغيير في القطاعات المتضررة بجائحة كورونا مكفايا ابتزازات نحن عانينا ما فيه الكفاية منذ سنتين الان أتى وقت الحساب والفاهم يفهم…
نريد التعويضات في جميع القطاعات المتضررة بالجائحة كوفيد 19 وليس بالتفاهات الفارغة…
جميع الدول الأوروبية رغم ارتفاع اصاباتها بكوفيد 19 وارتفاع وفياتها لم تعطي أهمية لهذا المتحور ولا لكوفيد 19 كما فعلتم انتم …
نتمنى من اللجنة العلمية مع تنسيق وزارة الصحة بالقيام بحملات تحسيسية بأخذ الجرعة 3 من أجل انخفاض المنحنى اكثر والعودة إلى الحياة الطبيعية كما كنا سابقا…