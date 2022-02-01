فاطمة الزهراء المنصوري

المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد يتطلب 6 سنوات”

2022-02-01 / 5:08 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمعاناة قطاع التعمير بمجموعة من الإكراهات.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أي وثيقة متعلقة بالتعمير تتطلب رأي 33 متدخلا ثم 113 توقيعا قبل المصادقة عليها.

وأضافت الوزيرة، أن معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، مشيرة أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات.

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تعليق واحد

  1. هذا ضياع للوقت والجهد والمال علينا بتبسيط المساطر والبحث عن كيفية باقل تكلفة اذا اردنا ان ننهض ببلدنا ونكون في مستوى الدول المتقدمة اما اذا بقينا على هذه الحال فسوف نكون السبب في تاخير العديد من المشاريع التي تهم البلاد والعباد

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