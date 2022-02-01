بسبب تبادل الضرب و الجرح.. نزار سبيتي و هشام ملولي تحت تدبير الحراسة النظرية

2022-02-01 / 4:39 مساءً
4
نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر إيداع نزار وهشام الملولي رهن تدبير الحراسة النظرية بمدينة مكناس.

و كشفت مجموعة من التعاليق أن السبب يعود لشجار نشب في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، بين هشام و نزار و اشخاص آخرين أدى إلى تبادل الضرب والجرح بين الطرفين.

و الجدير بالذكر أن هشام ملولي و نزار السبيتي يعتبران من المؤثرين الشباب الذين يبحثون عن الشهرة و “البوز” عن طريق خرجات و فيديوهات مثيرة للجدل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلماني لوزيرة السياحة : كلشي طلق مرتو فمراكش بسباب الأزمة

برلماني لوزيرة السياحة : كلشي طلق مرتو فمراكش بسباب…

2022-02-01 / 6:35 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 4.5 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-01 / 5:41 مساءً
Photo of المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد يتطلب 6 سنوات”

المنصوري: قطاع التعمير يعاني إكراهات و”الحصول على وثيقة قد…

2022-02-01 / 5:08 مساءً
Photo of المنصوري: 59 مدينة من أصل 85 أصبحت “دون صفيح”

المنصوري: 59 مدينة من أصل 85 أصبحت “دون صفيح”

2022-02-01 / 4:56 مساءً
Photo of تسجيل 3080 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 3080 إصابة و35 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-01 / 4:36 مساءً
Photo of طنجة ..الأمن يعتقل “مسخوط الوالدين ” عرض والدته لاعتداء بالسلاح الابيض

طنجة ..الأمن يعتقل “مسخوط الوالدين ” عرض والدته لاعتداء…

2022-02-01 / 4:28 مساءً
Photo of “الصحة”: 85,3% من وفيات كورونا لم يتلقحوا أو تلقوا جرعة واحدة فقط

“الصحة”: 85,3% من وفيات كورونا لم يتلقحوا أو تلقوا…

2022-02-01 / 3:55 مساءً
Photo of جلسة ماراطونية تنتظر أطراف ملف الجنس مقابل النقط الأسبوع المقبل

جلسة ماراطونية تنتظر أطراف ملف الجنس مقابل النقط الأسبوع…

2022-02-01 / 3:22 مساءً
Photo of تقرير: 7 من أصل 10 شركات مغربية لا تظهر على صفحة ويب خاصة

تقرير: 7 من أصل 10 شركات مغربية لا تظهر…

2022-02-01 / 2:53 مساءً
Photo of وزارة الصحة: انخفاض المنحنى الوبائي على المستوى الوطني

وزارة الصحة: انخفاض المنحنى الوبائي على المستوى الوطني

2022-02-01 / 2:41 مساءً

‫4 تعليقات

  3. هادوك خاصهم السجن الطويل لأنهم وسخو المجتمع وهناك أمثالهم فين الرقابة وفين الحكومة وفين الردع مثل هولاء خاصهم ايكونو عبرة للآخرين صراحة خاص المجتمع يتنقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق