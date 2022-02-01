بسبب تبادل الضرب و الجرح.. نزار سبيتي و هشام ملولي تحت تدبير الحراسة النظرية
نجلاء مزيان: هبة بريس
تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر إيداع نزار وهشام الملولي رهن تدبير الحراسة النظرية بمدينة مكناس.
و كشفت مجموعة من التعاليق أن السبب يعود لشجار نشب في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، بين هشام و نزار و اشخاص آخرين أدى إلى تبادل الضرب والجرح بين الطرفين.
و الجدير بالذكر أن هشام ملولي و نزار السبيتي يعتبران من المؤثرين الشباب الذين يبحثون عن الشهرة و “البوز” عن طريق خرجات و فيديوهات مثيرة للجدل.
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2 تعليقات
المرجو عدم تداول اخبار هؤلاء السفهاء،انهم مجموعة من شباب يؤثرون سلبا على ابناءنا بافكارهم البليدة
أنا واحد من قرائكم الأوفياء صراحة موضوع كهذا لا يناسب هبة برس. لا تشهروا الحثالة