بسبب تبادل الضرب و الجرح.. نزار سبيتي و هشام ملولي تحت تدبير الحراسة النظرية

2022-02-01 / 4:39 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تداولت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، خبر إيداع نزار وهشام الملولي رهن تدبير الحراسة النظرية بمدينة مكناس.

و كشفت مجموعة من التعاليق أن السبب يعود لشجار نشب في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، بين هشام و نزار و اشخاص آخرين أدى إلى تبادل الضرب والجرح بين الطرفين.

و الجدير بالذكر أن هشام ملولي و نزار السبيتي يعتبران من المؤثرين الشباب الذين يبحثون عن الشهرة و “البوز” عن طريق خرجات و فيديوهات مثيرة للجدل.

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