وفيات كورونا المغرب
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“الصحة”: 85,3% من وفيات كورونا لم يتلقحوا أو تلقوا جرعة واحدة فقط

2022-02-01 / 3:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أفادت وزارة الصحة، أن دراسة وطنية قام بها مجموعة من الخبراء والباحثين المغاربة بالمركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة بالرباط، أبانت بشكل واضح ان فعالية التلقيح ضد كوفيد-19 تساوي 88% في الشهر الأول، و 87% في الشهرين الثاني والثالث لتنخفض الى 75% في الشهر الرابع، وبعد الشهر السادس تتراجع نسبة الفعالية الى اقل من 64%.

وشدد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 31 يناير 2022، على الأهمية القصوى للتلقيح من خلال الأبحاث الوطنية والدولية، مبرزا أن معطيات الرصد المتعلقة بوفيات الأسبوع المنصرم الممتد من 24 الى 30 يناير، أظهرت أن مجموع 230 من الوفيات 85,3% منهم وضعهم التلقيحي غير متوافق مع البرتوكول الوطني يعني انهم غير ملقحين او تلقوا جرعة واحدة فقط او لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.

وأضاف لمرابط أن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت 67,3% , في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 63% ، فيما وصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 12,1% حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .

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