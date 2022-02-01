إعادة الثقة بين المدارس الخاصة و أولياء الأمور تدفع الوزارة الوصية للتدخل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت مجموعة من الجمعيات الممثلة لأرباب المدارس الخصوصية بالمغرب من جهة و ممثلي جمعيات الآباء و الأمهات و أولياء الأمور من جهة ثانية، اجتماعا تواصليا برعاية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.

الاجتماع الذي شهد تمثيلية مكثفة لفاعلي القطاع التعليمي الخصوصي، حاولت من خلاله وزارة بنموسى تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص و بالأخص إعادة الثقة بين الأسر و المؤسسات الخصوصية.

و تبادل أطراف الاجتماع وجهات النظر بخصوص ما حمله مشروع النموذج التنموي الجديد في شقه الخاص بالتعليم، مرحبين بالمبادرة الوزارية للجلوس على طاولة الحوار لما فيه مصلحة التلاميذ و القطاع ككل.

و خلال اللقاء التواصلي، ركز بنموسى على ضرورة تجاوز الصراعات و النقاط الخلافية بين كل الأطراف خاصة بعد شد الحبل بين الآباء و المدارس الخصوصية خلال مرحلة الجائحة و ذلك قصد بناء جو من الثقة التي ستسمح بتجويد المنظومة و الخدمات المقدمة.

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