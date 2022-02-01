إعادة الثقة بين المدارس الخاصة و أولياء الأمور تدفع الوزارة الوصية للتدخل

2022-02-01 / 3:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت مجموعة من الجمعيات الممثلة لأرباب المدارس الخصوصية بالمغرب من جهة و ممثلي جمعيات الآباء و الأمهات و أولياء الأمور من جهة ثانية، اجتماعا تواصليا برعاية وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة.

الاجتماع الذي شهد تمثيلية مكثفة لفاعلي القطاع التعليمي الخصوصي، حاولت من خلاله وزارة بنموسى تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص و بالأخص إعادة الثقة بين الأسر و المؤسسات الخصوصية.

و تبادل أطراف الاجتماع وجهات النظر بخصوص ما حمله مشروع النموذج التنموي الجديد في شقه الخاص بالتعليم، مرحبين بالمبادرة الوزارية للجلوس على طاولة الحوار لما فيه مصلحة التلاميذ و القطاع ككل.

و خلال اللقاء التواصلي، ركز بنموسى على ضرورة تجاوز الصراعات و النقاط الخلافية بين كل الأطراف خاصة بعد شد الحبل بين الآباء و المدارس الخصوصية خلال مرحلة الجائحة و ذلك قصد بناء جو من الثقة التي ستسمح بتجويد المنظومة و الخدمات المقدمة.

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‫3 تعليقات

  1. مجلس وزاره التعليم هى مكلفه بالتعليم الحكومه بالمجان بطابع العماله وأرباب العمل هن لمجلس ولايه الحكومه للدوله ممنوع استعمال الجهل التصوير بالهواتف الدكيه والأوديو واليوأسب والداكره مفهومه وواضحه بكل صعوبه ممتنعه عن الإمضاء متفرده مريا فوق السلطه والسياده الدرهم

  3. الدولة لا تراقب المدارس الخاصة وما يقع فيها من ممارسات غير قانونية للعنصر البشري الذي يشتغل في هذه المدارس فمثالا النائب البرلماني السنتيسي يطرد العمال والاساتذة ويتعاقد مع المقاولين الذاتيين رغما عنهم ويحرمهم من صندوق التقاعد ومن التأمين على الحوادث ويربح من ورائهم اموال طائلة والغريب أنه عضو في منظمة مجلس حقوق الانسان ويتقاضى 5 ملايين وليس بينه وبين الحقوق أي شيء.وأبنائه يتعاملون مع المستخدمين كالعبيد أي الدولة ووزارة الشغل ?

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